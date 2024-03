A semana inicia diante de uma contagem regressiva para o alívio do intenso calor, que tanto tem afetado Brusque e as demais cidades do Vale do Itajaí, em grande parte deste mês de março.

As projeções meteorológicas apontam mudanças a caminho, com a chegada de uma frente fria em Santa Catarina, prevista para a próxima quinta-feira, 21.

Espera-se que este sistema traga, então, pancadas de chuva e trovoadas, marcando o início da queda das altas temperaturas que têm sido uma constante em todo o estado.

O renomado especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, compartilhou informações complementares com nossa coluna.

Acompanhe a seguir o boletim completo, então repleto de detalhes e análises aprofundadas sobre o tema.

Brusque na primeira parte da semana

Boletim: Climaterra >>

Brusque e todo o Vale do Itajaí irão enfrentar a persistência do calor nesta segunda-feira, diante da intensa sensação de abafamento prevalecendo.

Espera-se que este episódio de aquecimento extremo então se estenda até quinta-feira, com temperaturas ultrapassando facilmente os 30°C.

No entanto, mais do que os dígitos nos termômetros, será o desconforto gerado por esta condição adversa que irá continuar a marcar a experiência até lá.

Espera-se que o sol surja, embora frequentemente acompanhado de nuvens, podendo podendo assim, inibir as aberturas em alguns momentos.

As tardes, por sua vez, trazem a chance de trovoadas esparsas, impactando regiões de maneira mal distribuída.

Esta previsão é particularmente válida entre a segunda-feira até quarta-feira.

Uma ‘virada de chave’ é esperada para quinta-feira, com uma mudança significativa no padrão climático, detalhes dos quais discutiremos então na sequência.

O fim do calor em Brusque

À medida que os modelos meteorológicos sinalizam uma queda nas temperaturas, iniciamos a semana com uma contagem regressiva para o término do calor intenso.

A expectativa é que, a partir de quinta-feira, não apenas em Brusque, mas em todo o estado de Santa Catarina, haverá um alívio significativo.

Uma frente fria prevista para esse dia promete atravessar o estado, trazendo consigo um clima mais ameno e noites mais propícias a um sono reparador.

As tardes, a partir de então, devem abandonar o calor excessivo, adotando um padrão outonal, em contraste com o que os moradores têm enfrentado neste mês.

É importante destacar dois aspectos cruciais: a iminente chegada da frente fria pode intensificar as trovoadas devido ao encontro do ar quente com o mais fresco.

O segundo ponto a ser esclarecido é que a mudança prevista não indica a chegada do frio, mas sim a redução da sensação de abafamento, uma tendência que, para o restante de março, não deve mais se repetir no Vale do Itajaí.

*Com informações: Climaterra

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração evidencia ausência de chuva, não observada até as primeiras horas da manhã, como ressaltado em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários compartilhados pelos nossos leitores.

Cada imagem então revela como a manhã desta segunda-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 17

