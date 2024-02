No pitoresco bairro São Pedro, em Brusque, desponta uma casa de estilo germânico que cativa todos os transeuntes. Essa preciosidade arquitetônica é o lar da estimada família Imhof, uma verdadeira joia do município.

Aos 85 anos de idade, o venerável Osmar Imhof, mestre pintor aposentado, empresta todo o seu cuidado à casa e ao jardim, contando com a colaboração de sua esposa, dona Ondina, de 83 anos, onde cada detalhe é meticulosamente apreciado e aprimorado.

Recentemente, o talentoso senhor Imhof empreendeu então uma renovação completa na pintura da residência, revelando toda a sua maestria na arte da pintura.

O resultado é nada menos que deslumbrante, realçando ainda mais a beleza e a história impregnada nas paredes da casa.

Um belo recanto em Brusque

Além do primoroso trabalho de pintura, o jardim exuberante é uma atração à parte na propriedade.

Osmar dedica-se pessoalmente à manutenção de cada planta, garantindo assim, que todas floresçam em sua plenitude.

O espetáculo de cores e variedade de espécies florais é simplesmente hipnotizante, proporcionando uma experiência visual inigualável.

E as maravilhas não param por aí. O senhor Imhof é também um habilidoso cultivador de café, produzindo suas próprias mudas e suprindo a casa com o mais fresco dos grãos.

Esta é apenas uma das preciosidades que transformam a propriedade da família Imhof em um verdadeiro refúgio germânico em terras brasileiras.

Não é por acaso que a casa então é reverenciada por todos que a contemplam.

Ela é muito mais que uma simples morada; é uma verdadeira obra de arte, forjada pelo trabalho e dedicação incansáveis de uma família comprometida em preservar suas tradições e sua herança cultural.

Um símbolo tangível do legado deixado pelos imigrantes alemães nesta região, lembrando-nos da importância vital de honrar e proteger nossas raízes ancestrais.

Relíquias de Brusque em fotos após anúncios

Mais uma pauta relevante, livre de futilidades, então trazida até você graças ao apoio dos generosos patrocinadores do Blog do Ciro Groh.

Encontre os nomes deles nos banners abaixo, ansiosos pelo seu clique, revelando as ofertas e produtos exclusivos que têm a oferecer.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Exploramos a cachoeira secreta em Guabiruba; saiba onde fica

2. Além do câncer: como a matéria do blog do Ciro Groh reuniu ex-colegas de trabalho

Cultura germânica de Brusque em fotos

Encerramos esta pauta com uma bela seleção de imagens, revelando verdadeiras relíquias então encontradas na propriedade Imhof, em Brusque.

Não deixe de conferir o esplendor da galeria que preparamos a seguir.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK