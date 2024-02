Na essência da vida, desdobram-se histórias de superação que, frente ao desafio de doenças como o câncer, transcendem a mera passagem do tempo, unindo corações mesmo após longos anos de separação.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Entre essas narrativas inspiradoras está a de Susana Bosio, moradora de Botuverá, cuja jornada de coragem e resiliência começou a ecoar nos corações de milhares de leitores através de uma matéria emocionante veiculada no Blog do Ciro Groh, em abril de 2023.

A história além do câncer

Na ocasião, a mencionada pauta abordava a luta incansável de Susana contra o câncer, um Melanoma Metastático de nível 3, desafio que ela enfrenta atualmente com bravura e determinação.

A comovente história de superação tocou profundamente muitos corações, incluindo suas ex-colegas de trabalho, como Solange Hubner, que foi sua supervisora no distante início dos anos 2000, em uma empresa têxtil de Brusque.

A notícia se espalhou entre elas como um sopro de esperança, reavivando os laços que o tempo havia distanciado.

O câncer de Suzana e a união do grupo

Decidiram, então, formar um grupo no WhatsApp, um canal de comunicação que se tornou o elo para o ressurgimento de uma amizade há muito adormecida.

A partir daí, foram organizados diversos encontros festivos, sendo digno de nota o quarto deles, realizado em dezembro de 2023, que se destacou por uma comovente iniciativa solidária de doações de mantimentos para auxiliar uma família em necessidade.

A generosidade e o carinho entre elas foram evidentes, reafirmando os laços que o tempo não foi capaz de romper.

O quinto encontro

O mais recente, o quinto encontro, realizado no último sábado, 24, teve um toque especial.

Susana, sem saber, recebeu não apenas suas queridas amigas, mas também a presença do Blog do Ciro Groh, que estava ali para registrar esse momento tão significativo.

O ambiente estava impregnado de afeto e gratidão. O sorriso nos rostos das mulheres, que no passado haviam compartilhado tantas experiências juntas, era um reflexo do amor e da solidariedade que nutriam por Susana.

Graças à matéria que trouxe à tona sua história, elas puderam se reencontrar, reconectar e fortalecer os laços de amizade que resistiram ao tempo.

E assim, em meio às lágrimas de alegria e abraços calorosos, Susana e suas ex-colegas de trabalho testemunharam o poder transformador da amizade e da empatia, provando que, mesmo diante dos desafios mais difíceis, o amor e a união sempre prevalecem.

Galeria de fotos após anúncios

Outra pauta que se alinha perfeitamente com o propósito do Blog do Ciro Groh, que então busca se distanciar de futilidades e oferecer conteúdos relevantes e envolventes.

Vale ressaltar que isso só se torna possível graças ao apoio dos nossos patrocinadores.

Abaixo, você encontra os logotipos de cada um deles, prontos para serem clicados, permitindo que você conheça mais sobre as ofertas e produtos disponíveis.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Visitamos a Cachoeira do Venzon após três anos de inatividade em Botuverá

2. Vencendo desafios: conheça então a história inspiradora da cadeirante mais querida de Botuverá

O câncer sendo vencido pelo amor

Gostaríamos de concluir esta matéria com uma galeria de fotos que capturam a atmosfera única deste reencontro entre Susana e suas colegas de trabalho.

Este momento pode ser considerado uma vitória do amor sobre o câncer.

Convidamos você a conferir essas imagens que serão eternizadas não apenas em nossa coluna, mas também nos corações daqueles que lutam por um mundo melhor.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK