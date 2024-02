Em meio às deslumbrantes paisagens do bairro Lageado Alto, em Guabiruba, descobrimos um verdadeiro tesouro natural. Trata-se de uma cachoeira envolta por uma floresta exuberante.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Esse santuário oculto, repleto de mistério e encanto, desperta a curiosidade daqueles que têm a sorte de se aventurar por suas trilhas.

Apesar de sua queda d’água não alcançar alturas vertiginosas, ela cria uma piscina natural de águas cristalinas em sua base, proporcionando um ambiente magnífico para momentos de serenidade e contemplação.

*Assista ao vídeo >>

A bela natureza em volta da cachoeira

A atmosfera ao redor é irresistivelmente acolhedora, convidando os visitantes a relaxarem e se conectarem então com a natureza.

Embora o acesso a esse refúgio ainda não esteja disponível ao público em geral, o vídeo e a galeria de fotos apresentados adiante nesta edição oferecem uma visão envolvente desse santuário escondido.

A cachoeira secreta do Lageado Alto não é apenas um cenário pitoresco; é um local de imensa importância ecológica, merecedor de reverência e proteção.

Valorizar a magnificência da natureza que nos cerca e preservar esses ambientes são compromissos essenciais para garantir que as próximas gerações possam também apreciar a biodiversidade em sua forma mais pura e intocada.

Cachoeira em fotos após anúncios

Mais uma pauta relevante, livre de futilidades, então trazida até você graças ao apoio dos generosos patrocinadores do Blog do Ciro Groh.

Encontre os nomes deles nos banners abaixo, ansiosos pelo seu clique, revelando as ofertas e produtos exclusivos que têm a oferecer.

Oferecimento:

Leia também:

1. Além do câncer: como a matéria do blog do Ciro Groh reuniu ex-colegas de trabalho

2. Morador de Guabiruba então ergue santuário para 1800 canecos em memória de sua mãe

Cachoeira em fotos

Esta matéria não apenas traz informações, mas também oferece um vislumbre deste local raramente explorado, o qual nossa coluna teve o privilégio de visitar.

É importante, pois, ressaltar que este espaço não está acessível ao público em geral.

Portanto, convidamos você, nosso estimado leitor, a desfrutar dessas imagens cuidadosamente elaboradas para sua apreciação exclusiva.

Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK