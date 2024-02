Buracos em rua do Azambuja causam problemas aos moradores em Brusque

Os moradores da rua Florêncio Day, do bairro Azambuja, entraram em contato com o jornal O Município para expor a situação da via. Imagens enviadas ao jornal mostram buracos na pista.

De acordo com o morador Jonata Reis, reparos já foram feitos pela prefeitura, porém, devido às fortes chuvas os buracos abriram novamente. “Tem um ferro exposto na pista com risco de furar um pneu”, diz.

Secretaria de Obras

Procurado pela reportagem, o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, afirma que nesta segunda-feira uma equipe irá até o local verificar.

“É necessária uma análise na rua de concreto. Pode ser que seja apenas desgaste do concreto ou um problema de drenagem”, explica.

Assista agora mesmo!

O que motivou mudança de padroeiro na capela do bairro São Pedro | Templos de Guabiruba: