Motociclista com sinais de embriaguez morre no hospital após grave queda em rodovia na Serra catarinense

Um motociclista morreu após uma grave queda em uma curva na rodovia Caminhos das Neves (SC-114), em São Joaquim, na Serra catarinense. O acidente aconteceu na noite de domingo, 25, perto da meia-noite. Há suspeita de que o homem estaria embriagado antes de cair na pista.

De acordo com o relatório da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Santa Catarina, quando a viatura chegou ao local, a motocicleta no acostamento, com marcas em uma extensão de aproximadamente cinco metros no asfalto. Havia também uma poça de sangue.

Após recolher o veículo, os policiais foram até o hospital do município. A equipe médica informou que a vítima chegou consciente, com sinais de embriaguez e possível amputação em um dos membros. Além disso, havia suspeita de fratura na perna e nos dedos. A motocicleta estava no nome dele, que não era habilitado.

O homem morreu em seguida, quando os policiais estavam saindo do hospital. Ainda segundo a PMRv, não foi possível identificar as causas do acidente. Uma funcionária do hospital informou que, horas antes da queda, o homem teria sido visto embriagado em um restaurante.

*Colaborou Thiago Facchini

