Cinco UBSs de Brusque terão estrutura especializada no atendimento de pacientes com suspeita de dengue

A Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Comunicação Social e da Secretaria de Saúde, divulgou na manhã desta segunda-feira, 18, os números e as atualizações sobre a situação da dengue no município. O ato ocorreu no Gabinete do prefeito André Vechi.

Entre os números divulgados, destacam-se os focos (264), casos confirmados (350), casos em investigação (367) e o registro do primeiro óbito. Já os bairros com o maior número de casos confirmados são: Limeira (58), Steffen (52) e Santa Terezinha (50).

“É importante que a população nos ajude nessa luta. O município sozinho não conseguirá. Muitas ações estão sendo realizadas, mas precisamos desse suporte. Cuide do seu ambiente e de tudo que tem ao redor. Faça o possível, denuncie”, destacou André.

A diretora de Vigilância em Saúde, Carol Maçaneiro, listou as principais ações do município contra a dengue. Foram elas:

Mutirão de limpeza (realizado pela secretaria de Obras;

Intensificação de pulverização;

Contratação de agendes de endemias;

Abertura da sala de situação;

Alertas em parceria com a Defesa Civil;

Alerta via Rede de Vizinhos (parceria com a PM);

Projeto “Todos contra a Dengue” realizado pela secretaria de Educação nas escolas;

Publicação do decreto de emergência (publicado no dia 12);

Convocação dos agentes de saúde (portaria publicada no dia 15);

Abertura dos polos de manejo ao paciente dengue.

“Foram contratados 12 agentes de endemias e 117 de saúde, ou seja, está se formando um grupo grande e forte. Queremos visitar cada canto do município, ouvir denúncias. Se os números aumentarem, contrataremos mais”, diz a diretora.

Especificamente sobre os polos de manejo, a secretária de Saúde, Thayse Rosa, explicou que foram selecionadas cinco Unidades Básicas de Saúde. Elas serão responsáveis por realizar atendimentos de dengue.

“Inicialmente são essas UBS que terão estrutura para atender esses pacientes que apresentarem sintomas. Os postos selecionados serão equipados com tudo que o paciente com dengue precisar. São eles: Centro, Limeira, Maluche, Santa Luzia e Steffen. Todas as decisões tomadas devem aliviar a superlotação dos hospitais. Vale lembrar que elas seguem atendendo de forma normal, a estrutura para avaliar pacientes dengue será um adendo”.

Toneladas de entulhos retiradas por bairro (mutirão de limpeza):

Situação de emergência

Segundo o decreto de emergência publicado no dia 12, a prefeitura deve realizar a limpeza de terrenos baldios sem muros ou cercas, quando caracterizada situação de abandono, sem prejuízo das penalidades cabíveis e cobrança pela execução do serviço conforme a legislação.

Além disso, o município deve recolher móveis, veículos, sucatas ou qualquer outro material depositado em vias públicas ou áreas comuns, caso sejam identificados como abandonados ou não haja ninguém disponível para removê-los.

O decreto também autoriza os agentes a entrar, inclusive de forma forçada, em imóveis públicos ou privados, residenciais, comerciais ou industriais, independentemente da atividade desenvolvida, quando estes forem considerados abandonados ou não houver ninguém disponível para permitir o acesso do agente público, devidamente designado e identificado, sendo essencial para o controle das doenças.

Primeira morte

Foi confirmado na sexta-feira, 15, a primeira morte por dengue em Brusque neste ano. A vítima, um homem de 84 anos, morava no bairro Santa Rita. Ele estava internado na UTI do Hospital Azambuja. A informação foi confirmada pela Diretoria de Vigilância em Saúde.

Orientações

Em caso de sintomas de dengue, procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) da sua região, para o primeiro atendimento. Após a avaliação será dado o encaminhamento necessário.

Confira as principais medidas de prevenção e combate ao Aedes aegypti:

– Manter bem tampado tonéis, caixas e barris de água;

– Lavar semanalmente com água e sabão tanques utilizados para armazenar água;

– Manter caixas d’água bem fechadas;

– Remover galhos e folhas de calhas;

– Não deixar água acumulada sobre a laje;

– Encher pratinhos de vasos com areia até a borda ou lavá-los uma vez por semana;

– Trocar água dos vasos e plantas aquáticas uma vez por semana;

– Colocar lixos em sacos plásticos em lixeiras fechadas;

– Fechar bem os sacos de lixo e não deixar ao alcance de animais;

– Manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo;

– Acondicionar pneus em locais cobertos;

– Fazer sempre manutenção de piscinas;

– Tampar ralos;

– Colocar areia nos cacos de vidro de muros ou cimento;

– Não deixar água acumulada em folhas secas e tampinhas de garrafas;

– Vasos sanitários externos devem ser tampados e verificados semanalmente;

– Limpar sempre a bandeja do ar-condicionado;

– Lonas para cobrir materiais de construção devem estar sempre bem esticadas para não acumular água;

– Recolher sacos plásticos e lixo do quintal.

Números para denúncias

A Diretoria de Vigilância em Saúde de Brusque, por meio do Programa de Combate a Endemias, também informa o número de telefone para denúncias, pelo WhatsApp, somente em formato de texto, no (47) 98813-0095, ou por ligação, no número 156, da Ouvidoria Municipal.

Alertas sobre casos e focos

Em parceria com a Defesa Civil de Brusque, a Vigilância Sanitária criou um canal de comunicação para a população poder receber alertas de casos e focos de dengue de determinado bairro.

Para receber os alertas, basta cadastrar via SMS ou WhatsApp.

Via WhatsApp: adicionar o número (61) 2034-4611, e enviar sua localização; Via SMS: envie seu CEP para 40199.



