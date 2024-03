Associação realizará a 2ª edição da “Apae na Rua”, em Brusque

No próximo sábado, 23, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae Brusque), realiza a segunda edição do projeto “Apae na Rua”. O evento acontecerá na avenida Augusto Bauer, ao lado da sede da entidade, com diversas brincadeiras como pintura facial, boca do palhaço, futebol aéreo e corrida de cadeira de rodas, além de música ao vivo.

A diretora da Apae, Rosecler Ceratti Foletto, destaca que o objetivo do evento é proporcionar uma manhã diferente para os educandos da instituição, profissionais e familiares, além de toda a comunidade.

“A primeira edição desse evento foi em maio de 2022 e agora decidimos fazer novamente como uma oportunidade de celebrar, fazer um encontro com a comunidade. Teremos atividades para todas as idades e convidamos todos que quiserem passar momentos agradáveis nesse dia, com suas famílias, amigos e participar com a gente”, diz.

O trânsito será fechado na via, pela Guarda Municipal. Porém, caso o dia amanheça com chuva, o evento será realizado dentro da quadra da associação.

Apae Brusque

Fundada em 14 de setembro de 1955, a Apae de Brusque é a primeira Apae formada em Santa Catarina e a segunda constituída no Brasil. Seu início foi marcado após o nascimento de Pierre Moritz, filho dos saudosos Ruth e Carlos Moritz, que frequentou a entidade até 2022. Atualmente, 280 alunos recebem atendimento.

Ao longo da trajetória da Apae, pais e amigos se juntaram à caminhada e contribuem de forma permanente, visando o fortalecimento da instituição e a qualidade dos serviços prestados. A Apae Brusque oferece atendimento gratuito em todas as suas frentes de atuação: Clínica Uni Duni Tê, Instituto Santa Inês e Centro de Convivência Ruth de Sá.

