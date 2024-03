VÍDEO – Doação de Páscoa: ação de influencer de Brusque reúne cerca de quatro mil pessoas; veja como foi

No domingo, 17, ocorreu a doação de R$ 300 mil em ovos de páscoa e cestas básicas da influencer de Brusque Ianka Cristini. A ação ocorreu no salão da Igreja Luterana, no bairro Paquetá, e de acordo com ela, reuniu cerca de quatro mil pessoas.

“Cheguei por volta das 14h e a fila já estava atrás do posto de saúde. Não levamos água, pois achávamos que não demoraria tanto. Por causa do calor, as crianças estavam pedindo água. Então, nos revezamos para pegar para elas. Minha filha estava cansada, mas queria muito ganhar um ovo de páscoa”, conta uma mulher que diz ter ficado quatro horas na fila.

Grande público

O evento estava marcado para às 16h, porém, segundo Ianka, por volta das 10h já havia fila.

“Terminamos por volta das 19h. Cerca de quatro mil pessoas estiveram no local. Por causa da fila, demos preferência para as crianças com deficiência. Contei com a ajuda da Guarda de Trânsito e Polícia Militar. Foi muito legal, conseguimos ajudar muitas famílias”, conta.

Foram dadas senhas para as pessoas retirar os ovos e as cestas básicas. Ianka conta que a fila estava nas ruas em volta da igreja.

Ianka conta que já prepara a próxima ação, que será feita para o Natal. “Será R$ 600 mil em doação. Estou procurando um local para organizar uma ação maior e fazer com mais tempo”, diz.

Assista ao vídeo:

