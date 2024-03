Eleições 2024: PL prepara candidatos a prefeito em Brusque, Guabiruba e Botuverá

O PL, partido do governador Jorginho Mello, se prepara para as eleições de outubro em Brusque, Guabiruba e Botuverá. Em entrevista ao jornal O Município, o presidente do diretório municipal do PL, Aldinei de Souza, o Nei, diz que o partido terá candidatos a prefeito em Brusque e Guabiruba. A depender do cenário, existe a possibilidade de o PL brigar pela Prefeitura de Botuverá.

Nei confirma que, em Brusque, o prefeito André Vechi (PL) e o vice-prefeito André Batisti, o Deco (PL), vão à reeleição com “chapa pura”. Deco, que poderia se filiar ao PSD, deve seguir no partido com Vechi. Em Guabiruba, o pré-candidato da sigla é o presidente da Câmara, vereador Waldemiro Dalbosco (PL).

Em Botuverá, o cenário é outro. O prefeito Alcir Merizio (MDB) avalia não disputar a reeleição. Segundo Nei, caso Alcir decida por não ir à disputa, o PL vai tentar contar com um candidato à prefeitura. O partido já tem o nome: Valmor Costa (PL), vice-prefeito da cidade.

“Valmor será candidato a vice-prefeito. Parece que há possibilidade de o prefeito Alcir não ser candidato, então o vice é candidato [a prefeito]”, afirma. O PL deve respeitar Alcir, caso ele, no fim, deseje ir à reeleição. Por outro lado, se o prefeito não quiser concorrer novamente, há chance de o partido lutar pela prefeitura.

Partidos no governo

Nei diz que quatro partidos integram a base do governo do PL de André Vechi em Brusque. São eles: Podemos, PP, PRD e Republicanos. Na noite de quinta-feira, 14, o presidente do PL de Brusque se reuniu com os presidentes dos quatro partidos: André Petermann, o Buda (Podemos), Eduardo Hoffmann (PP), Leandro Noldin (PRD) e Cláudio Pereira (Republicanos). O objetivo do encontro era firmar apoio à reeleição de Vechi e Deco.

Candidatos a vereador

O PL deve contar com a nominata completa de candidatos a vereador nas eleições de outubro. Estão no grupo os ex-vereadores Leonardo Schmitz, Paulo Sestrem e Sebastião Lima. Único vereador do PL, Valdir Hinselmann vai à reeleição pelo partido. A diretora-geral de Turismo, Rafaela Maestri, e o diretor-presidente do Instituto Brusquense de Previdência (Ibprev), Michel Belli, também devem disputar uma vaga na Câmara pela legenda.

