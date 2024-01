Alcir Merizio cogita não concorrer à reeleição em Botuverá e abre caminho para retorno de ex-prefeito à disputa

O prefeito de Botuverá, Alcir Merizio (MDB), cogita não disputar a reeleição nas eleições de outubro. A possível saída de Alcir pode abrir caminho para retorno do ex-prefeito José Luiz Colombi, o Nene (MDB), como candidato. Duas fontes ligadas à administração de Botuverá que falaram sob condição de anonimato confirmam a informação.

O Município apurou ainda que o vice-prefeito Valmor Costa (PL) quer concorrer a prefeito, mas o nome mais provável para encabeçar a continuidade do projeto do MDB na prefeitura é o de Nene. Uma das fontes questionadas por O Município relata que o PL vai seguir como parceiro do MDB.

Nene foi prefeito de Botuverá entre 2013 e 2020, sucedido por Alcir após dois mandatos. Em 2012, Nene foi eleito pela primeira vez após derrotar o então vice-prefeito Pedro Paulo (PSDB). Ele conseguiu se reeleger em 2016 na disputa com o ex-prefeito Zenor Sgrott, este que na época estava no PSD.

O candidato do PP, principal oposição do MDB na cidade, deve ser o ex-vereador Alex Tachini. Zenor, forte nome do partido opositor, não deve concorrer neste ano por causa da idade. O nome do vice de Alex ainda não foi definido.

Os emedebistas comandam a Prefeitura de Botuverá por três mandatos, dois de Nene e um de Alcir. Alex foi candidato a prefeito nas eleições de 2020, mas foi derrotado pelo atual prefeito. Nene, possível adversário do progressista, atualmente é coordenador regional de Infraestrutura no Vale do Itajaí.

