Idoso de 79 anos fica ferido após colisão entre carro e motocicleta na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá

Um idoso de 79 anos ficou ferido após uma colisão entre um carro e uma motocicleta na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá, na manhã desta segunda-feira, 22. A colisão aconteceu por volta das 8h40.

O acidente envolveu uma Honda CG, com placas de Botuverá, e um Ford Ka. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou no local, o motociclista estava sentado ao lado da via, sem capacete.

Ele apresentava laceração no pé esquerdo e também no antebraço esquerdo com hemorragia.

Os ferimentos foram atendidos e a hemorragia controlada. Ele foi posto em uma maca rígida e levado ao Hospital Azambuja.

A condutora do carro, uma mulher de 31 anos, não sofreu ferimentos e ficou no local até a chegada da Polícia Militar. Não foram divulgadas mais informações.

Leia também:



1. Servidora da Prefeitura de Brusque morre aos 46 anos

2. Corpo de homem é encontrado com sinais de violência nos fundos de estabelecimento em Bombinhas

3. Confira os bairros que devem ficar sem energia nesta semana em Brusque

4. Ex-servidora da Prefeitura de São João Batista morre aos 30 anos

5. Três homens são presos pelo homicídio do homem que foi encontrado com dedos decepados no Oeste de SC

Assista agora mesmo!

“Estrangeiro na própria Itália”: dialeto bergamasco de Botuverá é um dos mais distantes do italiano: