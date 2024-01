Candidato do PP em 2020, Alex Tachini é o favorito para disputar Prefeitura de Botuverá novamente

Alex Tachini, ex-vereador e candidato do Progressistas a prefeito em 2020, deve ser novamente a opção do partido para a cabeça de chapa em 2024.

O partido já conversa para montar a chapa que vai disputar a prefeitura neste ano e acredita que Alex fez um trabalho forte nas últimas eleições, colocando seu nome em evidência para tentar vencer neste ano.

Progressistas e MDB fazem uma disputa histórica dentro do município, e os emedebistas estão no comando da prefeitura desde 2013, quando José Luiz Colombi, o Nene, assumiu para o seu primeiro mandato – atualmente ele é coordenador regional de Infraestrutura do Vale do Itajaí. Ele ocupou o cargo por oito anos e conseguiu eleger o seu vice para a sucessão, o atual prefeito Alcir Merizio, que venceu Tachini por 237 votos em 2020, com 53,24% do total.

O último prefeito ligado ao PP em Botuverá foi Zenor Sgrott, que foi eleito na época pelo extinto DEM, candidato a vice de Alex em 2020. Desta vez, porém, por causa da idade, ele não deve compor a chapa. O partido ainda procura um nome.

