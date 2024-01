Alta no emprego: 2024 inicia com expectativa de aumento de oportunidades em Brusque; confira lista

Em 2024, o número de oportunidades de emprego deve ser alto em Brusque. A análise, feita por profissionais da área de Recursos Humanos, considera os bons indicadores do último ano e reuniões com empresas locais.

O diretor da Céu RH Agência de Empregos, Graziano Andrade, conta que o mercado de trabalho encerrou 2023 com um notável crescimento nas oportunidades no município. “Isso é evidenciado por um aumento significativo na abertura de vagas durante a última semana do ano”, diz.

Graziano aponta que essa dinâmica positiva se estende para o início de 2024. Segundo ele, há previsões indicando um incremento ainda maior no número de vagas, conforme planejado pelas empresas locais.

Atualmente, a agência registra que a maioria das oportunidades de emprego está nos setores da indústria em geral, tecnologia e serviços, com ênfase em áreas específicas, como marketing e escritório contábil. “Essa variedade reflete a diversificação da economia local e a crescente demanda por profissionais qualificados nessas esferas específicas”, pontua.

A Céu RH inicia o ano com aproximadamente 90 vagas abertas. Graciano ressalta que a tendência é aumentar ainda mais com os novos registros nos próximos dias.

O diretor de consultoria em gestão de pessoas na Tempo e Trabalho, Édio Bertoldi, conta que 2024 inicia com quase 180 vagas já registradas na agência. São vagas de emprego para todas as áreas.

Na agência, o número de oportunidades também estão maiores nas áreas industrial, de serviços e administrativa; além de cargos especializados, como técnicos em eletromecânica, eletrotécnico e informática. “Na área de comércio, menos. Mas está bem pulverizado, não tem uma área que se destaca muito. Está bem diversificado”, completa.

Atendimentos do Sine

O Sistema Nacional de Empregos (Sine) de Brusque encerrou 2023 com 187 vagas em aberto. No entanto, em dezembro, o sistema do Ministério do Trabalho suspende automaticamente as vagas disponíveis.

No início do ano, o Sine precisa recadastrar as oportunidades disponíveis. Assim, em 15 de janeiro, começam os atendimentos de encaminhamento de vagas.

Conforme diretora do Sine, Juliana da Silva, foram realizados diversos processos seletivos em 2023. “Trouxemos várias empresas com um número alto de vagas para fazer o seletivo aqui mesmo, aumentando assim o número de colocações, dos trabalhadores no mercado de trabalho”, diz.

Em 2024, ela aponta que o objetivo do Sine de Brusque é estreitar ainda mais os contatos com as empresas. Além disso, planeja promover cursos de capacitação, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. “Queremos qualificar a população para terem ainda mais chances de colocações no mercado de trabalho”, complementa.

Pleno emprego

Édio Bertoldi aponta que 2023 ficou marcado pelo crescimento da economia no país. O profissional destaca que, segundo o IBGE, o ano fechou com a taxa de desemprego de 7,5% no Brasil.

“Houve um crescimento da produção, do consumo e do Produto Interno Bruto [PIB] do país. Isso reflete diretamente no índice de desemprego. É um dado bem importante para a gente entender a movimentação do mercado de trabalho. Significa que foram oferecidas muitas vagas”, aponta.

Já Santa Catarina tem um cenário diferente do nacional. O estado, segundo Édio, fechou 2023 com a taxa de desocupação em 3,6%. Consequentemente, este é o cenário de Brusque e região.

“Significa que a gente tá com metade do desemprego do país, abaixo do país. Quando a gente tem 5% de desemprego a gente já tá falando de pleno emprego. Então, estamos numa situação abaixo do pleno emprego”, explica.

Expectativa para 2024

Graziano Andrade aponta que a expectativa é que a trajetória ascendente do mercado de trabalho em Brusque se mantenha, impulsionada por previsões otimistas para a criação de novas vagas.

“Baseando-nos em reuniões realizadas em dezembro com diversos clientes, constatamos que a previsão de contratação de novos colaboradores e expansão faz parte do planejamento estratégico de várias empresas na região. Essa perspectiva reforça a confiança no crescimento contínuo do emprego local”, comenta.

Édio também reforça a expectativa de que o cenário se mantenha próspero em 2024. “Obviamente que depende dos fatores da economia e tudo mais. Existem previsões que, talvez, a economia dê uma desacelerada, mas mesmo assim ainda tenha um crescimento. Então, a gente tá projetando um ano com muitas contratações”, afirma.

Desafio para as empresas

De acordo com Édio, cenário aumenta os desafios das empresas em encontrar profissionais. “A lei da oferta e da procura”, inicia.

Neste sentido, ele explica que as empresas vão ter que lutar mais para conseguir profissionais para trabalhar. “O que afetará, também, na elevação do rendimento médio. Porque um cenário com mais ofertas de vagas e menos pessoas disponíveis eleva o salário médio de mercado”, continua.

“Esse é o cenário que a gente está trabalhando e orientando nossos clientes, é preciso uma preparação das empresas para esse mercado tão competitivo por mão de obra”, finaliza.

Confira abaixo as principais vagas por agências em Brusque:

Céu RH

Para mais informações sobre uma vaga disponível na agência, basta entrar em contato com a Céu RH pelo telefone e WhatsApp (47) 3351-9756 ou pelo Instagram @ceurh.

Vagas Administrativas

Analista Comercial

Analista Contábil e Fiscal

Analista de DP – Escritório Contábil

Analista de Licitação – Bateas

Analista de Marketing

Analista de Marketing – Centro

Assistente Administrativo de vendas – Bateas

Assistente de vendas – Guabiruba

Assistente Financeiro

Assistente Financeiro – Rio Branco

Atendente de SAC – Steffen

Auxiliar Comercial/Faturamento – Rio branco

Caixa e contas a receber

Coordenador Administrativo

Coordenador Comercial

Gerente de Contas – Bateas e SP

Gerente de Produção

Líder de Produção

Recepção

Secretária

Supervisor Fiscal e contábil

Vagas Operacionais

Ajudante de Eletricista – Santa Terezinha

Almoxarifado – Centro

Almoxarifado – Jardim Maluche

Analista de Engenharia

Analista de Engenharia e Produto – Gaspar

Analista de Laboratório – Bateas

Assistente de Laboatório Quimico – Bateas

Auxiliar de Calandra – Limoeiro

Auxiliar de Costura – Jardim Maluche

Auxiliar de Cozinha – Centro

Auxiliar de Estoquista – Bateas

Auxiliar de Expedição – Centro

Auxiliar de Expedição – Jardim Maluche

Auxiliar de Limpeza – Centro

Auxiliar de Produção – 10 vagas

Auxiliar de Serralheria

Auxiliar de Serviços Gerais – Centro

Balconista Limoeiro

Caixa-Centro

Conferente Dom Joaquim

Conferente Jardim Steffen

Costureira 5 vagas

Cozinheira – Centro

Embaladora-Rio Branco

Empregada Doméstica Jardim Maluche com experiência em carteira

Empregada Doméstica – Centro com experiência em carteira

Empregada Doméstica Centro com experiência em carteira

Empregada Doméstica – Centro com experiência em carteira

Empregada Doméstica – Centro com experiência em carteira

Empregada Doméstica – Primeiro de Maio com experiência em carteira

Empregada Doméstica – Santa Rita com experiência em carteira

Empregada Doméstica – Santa Terezinha com experiência em carteira

Enfestador Santa Terezinha

Engenheiro Eletricista

Faxineiro (a)

Fiscal de Loja

Inspetora de Qualidade

Montador de Máquina – Bateas

Montador de Móveis – Centro

Operador de Acabamento – Bateas

Padeiro

PCD

Pilotista – Jardim Maluche

Projetista

Revisor – Rio Branco

Revisor – Santa Terezinha (2 vagas)

Saladeira Centro

Soldador- Bateas

Tecelão – Limoeiro

Tecelão Rio Branco

Técnico de Segurança no Trabalho

Vendedor – Centro

Vendedor de Calçados – Centro

Vendedor de Peças – Centro

Vendedor Interno – Dom Joaquim

Vendedora – Stop Shop

Tempo e Trabalho

Para mais informações sobre uma vaga disponível na consultoria em gestão de pessoas, basta entrar em contato com a Tempo e Trabalho pelo WhatsApp para candidatos (47) 98827-7556.

Vagas Administrativas, Comerciais e Técnicas

Gerente de Loja

Auxiliar de Desenvolvimento

Auxiliar de Marketing

Técnico de Refrigeração

Designer Gráfico 5 vagas

Projetista

Analista de RH

Analista de Marketing

Modelista Pleno

Analista de RH

Líder de Almoxarifado

Jornalista

Comprador (a)

Vendedor Interno/Externo

Analista de PPCP

Desenvolvedor

Assistente de Recrutamento e Seleção

Assistente Administrativo

Analista de RH Sênior

Assistente Comercial

Recepcionista

Cumim

Operador de Caixa

Vendedora/Balconista

Inspetora de Qualidade Externa

Vendedor(a)

Coordenador Pedagógico

Inspetor de Alunos

Pilotista

Vendedor

Auxiliar de Vendas

SDR Pré-vendas

Balconista

Mecânico de Manutenção

Auxiliar Fiscal

Vendedor Interno

Analista de PCP (Gaspar)

Modelista

Técnico e Informática

Assistente de Engenharia de Produto

Analista de Custos

Analista de Engenharia de Produto

Atendente de Farmácia

Secretária / Auxiliar de Consultório

Técnico em Eletrônica

Eletricista de Instalação

Auxiliar de Eletricista

Vagas de Operacionais

Auxiliar de Limpeza

Operador de Produção III

Operador de Produção Metalúrgica

Costureira 15 vagas

Inspetor de Qualidade

Operador de Secador

Conferente

Enfestador – 3 vagas

Revisor de Malha

Tecelão de Malha

Operador de Máquinas

Auxiliar de Expedição

Mecânico de Malharia

Doméstica

Tecelão de Malha

Auxiliar de Tecelagem 2º Turno

Auxiliar de Produção

Tecelão de Felpa

Auxiliar de talhação

Auxiliar de talhação 2º Turno

Auxiliar de Expedição

Revisor de Tecido Acabado

Costureira Pilotista

Auxiliar de Confecção

Motorista CNH C

Auxiliar de Produção

Serviços Gerais

Separador de Mercadoria

Operador de Máquina Transversal

Embalador

Talhador

Auxiliar de Produção Confecção

Talhador(a) de Amostra

Auxiliar de Produção Metalúrgica

Manual/Revisora

Cortador de Friso

