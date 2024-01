Comandante da PM de Brusque projeta fortalecimento de ações para 2024

O tenente coronel Pedro Machado Júnior, comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar de Brusque, conversou com o jornal O Município para fazer um balanço das atividades da corporação em 2023.

Na ocasião, o comandante citou que o início de 2023, mais precisamente o dia 31 de janeiro, foi marcado por um evento importante: a troca de comando. Pedro substituiu, na ocasião, o tenente-coronel Heintje Heerdt. Houve também a mudança no governo do estado, o que resulta em mudanças nos comandos regionais.

“Eventos desse tipo sempre trazem um pouco de mudança, um olhar diferente. São momentos importantes para toda corporação que, sempre que necessário, trabalha duro para se adequar aos novos pensamentos”, diz o comandante.

Ações preventivas

Entre as atividades de destaque da corporação no ano, Pedro destacou aquelas que são classificadas como de ações preventivas: Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) e Estudante Cidadão.

A primeira é focada no esforço cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar, a Escola e a Família. Tem por objetivo capacitar jovens estudantes com informações e habilidades necessárias para viver socialmente de maneira saudável, sem drogas e violência.

“No início de dezembro formamos milhares de alunos. O programa destaca a importância dos agentes na sociedade, principalmente por fortalecerem os laços entre a polícia, a comunidade e as instituições educacionais, buscando a formação de cidadãos conscientes de suas responsabilidades e de seu papel para a prevenção e o combate às drogas e à violência. É combatendo na raiz, visando a prevenção, que teremos resultados positivos a longo prazo. Queremos todas as nossas crianças longe desse mundo criminoso”, disse Pedro.

A formatura do Proerd, inclusive, virou manchete em toda Santa Catarina, após um circular um vídeo de policiais militares de Blumenau dançando durante a celebração.

Já sobre o Estudante Cidadão, o comandante lembra que o programa teve a duração de oito meses e contou com a participação de centenas de alunos do 1° ao 9° ano, visando resgatar tradições, costumes, culto a símbolos, à pátria e civismo, influenciando diretamente na conduta das crianças para com seus pares, professores e pais.

“Os programas já existiam mas ganharam força neste ano. Isso é o que pensamos para 2024, seguirmos fortes nesse objetivo de prevenção. Queremos ser cada vez mais participativos na comunidade e na vida das crianças e jovens. O policial não é vilão, inimigo, muito pelo contrário”, complementou.

Ações de segurança

Algumas ações de segurança funcionaram de maneira mais intensiva no ano de 2023, principalmente as realizadas nas escolas e creches da região. O aumento da ‘demanda’ aconteceu muito por causa do massacre ocorrido no dia 5 de abril, quando um homem de 25 anos entrou no CEI Cantinho Bom Pastor, localizado na rua Caçadores, bairro Velha, em Blumenau, e fez um atentado. Com um machado e um canivete ele matou quatro crianças.

Após boatos de que novos ataques seriam realizados nas escolas do município e da região, a Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil, reforçou as rondas nas escolas de Brusque. Segundo o comandante, o fortalecimento das equipes teve o intuito de tranquilizar a população.

“Sempre tivemos olhos para as escolas, mas é claro que a situação foi atípica. Era um momento de tensão e terror para pais e familiares, por isso, era preciso uma ação mais forte da Polícia Militar. Mesmo não havendo registros de casos no município, não se brinca com esse tipo de assunto. Com certeza esse também foi um dos momentos marcantes deste ano”.

Por fim, Pedro destacou a manutenção das parcerias com os demais órgãos públicos e privados, como a prefeitura, Polícia Civil, Acibr e CDL, dentre tantos outros, conectados ao objetivo comum de controle da violência.

“Brusque possui essa característica de parceria e cooperativa, é ótimo que sigamos assim. A Polícia Civil, que está mais perto de nós, faz um trabalho excelente e poder contar com ela é ótimo. Nossas ações são sempre em parceria e nos mantemos conectados diariamente. Quando um precisa do outro, é atendido. Tornamos o trabalho um do outro mais fácil e isso traz resultados, não é à toa que Brusque é uma das cidades mais seguras do Brasil. Queremos continuar assim para 2024”, concluiu.

