Com Isabel R. Almeida

A HHC Contabilidade promoveu um evento exclusivo para colaboradores, em comemoração aos vinte anos de empresa, na sexta-feira, 15, em Brusque. Durante a celebração, Anderson e Halisson Habitzreuter, sócios do grupo HHC, juntamente com o fundador Hélio Habitzreuter se reuniram para contar a história da empresa aos funcionários.

“Enxergamos nesses vinte anos uma ascendente e um crescimento sustentável com incorporação de novas tecnologias, inclusive a Inteligência Artificial. Nós buscamos sempre atender as necessidades do mercado contábil de forma responsável e incorporar ainda mais soluções que possam facilitar a vida dos empresários”, afirma Anderson Habitzreuter.

Durante o evento, ocorreu a inauguração da nova sala de convivência, o batismo do nome do edifício sede – que recebe o nome de Habitzreuter Business, e a inauguração do Auditório Hélio Habitzreuter, em homenagem ao fundador.

O Grupo HCC é formado pelas empresas: HHC Contabilidade, Bruscon Administradora de Condomínios e a Almah Condos e ao todo possui 80 colaboradores. “Chegar aos 20 anos significa reiterar a qualidade na prestação dos serviços contábeis, que através do tempo comprovamos a credibilidade e continuidade de um excelente atendimento para as empresas que confiam em nossos serviços”, acrescenta Halisson Habitzreuter.

“Saímos de muitos trabalhos analógicos para o digital, sendo pioneiros nessa iniciativa, bem como os processos que acompanham as necessidades dos clientes e incorporando tecnologias alinhadas ao mais alto nível de exigência para a prestação de serviço”, finaliza