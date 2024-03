Crianças da rede municipal de ensino de Brusque aprendem a como identificar situações de risco em casa

Neste mês de março iniciou-se mais uma edição do Projeto Educar Para Prevenir, realizado pela Defesa Civil de Brusque. A iniciativa tem o objetivo de fazer com que as crianças, conforme vão crescendo, saibam identificar situações de risco em casa e possam tanto comunicar os pais, mas, também, que utilizem as dicas quando forem adultos, para gerenciar situações emergenciais e de risco.

O projeto atende alunos do quarto ano em toda rede municipal de ensino, sendo dividido em quatro encontros. No primeiro momento é abordado o que é a Defesa Civil, bem como seu papel no município, e também de outras entidades emergenciais, como o Bombeiros, Samu e Polícia. Na oportunidade, são evidenciadas as medidas que devem ser tomadas e qual órgão acionar em cada situação.

O segundo encontro é voltado para uma conversa sobre os desastres que são comuns acontecerem na cidade e região, como as enchentes, deslizamentos, enxurradas, vendavais, entre outros. O terceiro encontro aborda as áreas de risco e percepção de risco. No quarto encontro, para encerrar, é feito um simulado de evacuação de toda a unidade escolar.

“Então, é combinado um sinal na escola que é para ser seguido no caso de uma situação de sinistro. Então, num caso de um incêndio, de um deslizamento que atinge a escola, num vendaval, que precisa evacuar a escola, ou situações de granizo, vazamento de gás, é feito esse treinamento para que as crianças saibam como proceder. As escolas já são treinadas, nós mandamos um roteiro e definimos um ponto de encontro. No dia, levamos uma máquina de fumaça, e uma equipe para fazer a avaliação”, explica o agente da Defesa Civil, Edevilson Cugiki.

O Projeto Educar para prevenir iniciou em 2012, e foi sendo aprimorado ao longo dos anos. “A gente faz várias dinâmicas, de apresentação, e o principal, falar sobre as situações de risco. A criança pode começar a notar o ambiente em que ela vive, se é seguro ou não, e como proceder. Quando forem adultas, na hora de comprar um terreno, ou ocupar, poderão fazer uma análise se é lugar seguro”, finaliza Cugiki.

Leia também:

1. VÍDEO – Jardim de Guabiruba dá espetáculo com florada da Ora-pro-nóbis

2. VÍDEO – Doação de Páscoa: ação de influencer de Brusque reúne cerca de quatro mil pessoas; veja como foi

3. Eleições 2024: PL prepara candidatos a prefeito em Brusque, Guabiruba e Botuverá

4. Agressão de mulheres e abuso sexual de crianças: policial civil relata casos difíceis do dia a dia

5. Saiba quando e onde Brusque jogará semifinais do Campeonato Catarinense

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: