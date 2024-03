Trabalhador morre após sofrer descarga elétrica em obra em São João Batista

Um homem morreu no hospital após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava em uma obra em São João Batista, nesta segunda-feira, 18. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBM-SC), a vítima tinha 60 anos.

De acordo com o relatório, uma testemunha, outro homem, que estava acompanhada da vítima na obra, contou aos bombeiros que ele teria tocado em um cabo, que conduzia um carrinho de mão até o topo da construção, quando sofreu o choque.

Quando os socorristas chegaram ao local, encontraram o trabalhador no térreo da construção, com a pele azulada, e irresponsivo. Ele estava em parada cardiorrespiratória. Os socorristas fizeram o pré-atendimento com manobras de RCP e utilizaram materiais para ajudar a vítima. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito declarado pelo médico.

