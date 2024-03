O Brusque anunciou, na tarde desta quinta-feira, 21, a contratação do ponta Osman. Ele disputou o Campeonato Catarinense pela Chapecoense, atuando em 10 partidas, sendo cinco como titular. Seu contrato é até 30 de novembro de 2025.

Aos 31 anos, o jogador chega para disputar, neste ano, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2023, Osman atuou pelo Botafogo-SP, disputando a Série B e o Campeonato Paulista.

Nos últimos anos, acumulou passagens por Mirassol-SP, Inter de Limeira-SP, Cuiabá, Coritiba e Ponte Preta.

A negociação com o Brusque já estava bem encaminhada desde o fim da primeira fase do Campeonato Catarinense, e já era dada como certa na imprensa de Chapecó. Sua saída da Chape foi comunicada oficialmente pelo clube nesta quarta-feira, 20.

