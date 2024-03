Sinseb define reajuste salarial de servidores públicos de Brusque e região

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque e Região (Sinseb) finalizou nesta quinta-feira, 21, o processo de negociação de reajuste salarial dos municípios de Guabiruba, Brusque e Botuverá.

As negociações começaram no dia 15 de março com os servidores de Guabiruba aprovando a contraproposta do município. No dia 18, foram os servidores de Brusque que avaliaram e aprovaram a proposta de reajuste salarial. Na noite desta quinta-feira, 21, foram os servidores de Botuverá que aceitaram a proposta em assembleia.

A presidente do Sinseb, Tânia Mara Vieira Pompermayer, destaca a confiança dos servidores no Sindicato. “Quero agradecer a confiança e a participação cada vez maior dos servidores nas nossas assembleias. São os servidores quem decidem se aceitam ou não os termos dos acordos negociados entre o Sindicato e a Prefeitura. É extremamente gratificante receber esse apoio do servidor que reconhece que sempre fazemos o nosso melhor e buscamos os melhores resultados para todos”, disse Tânia.

Conquistas em Brusque

Os servidores de Brusque terão reajuste de 3,86% nos salários, alcançando a totalidade da inflação do período. Além disso o auxílio alimentação saltou de R$ 562,00 reais para R$ 680,00, alcançando 21% de reajuste. O valor das diárias também foi aumentado no mesmo percentual dos salários.

Muitos dos servidores do Samae terão ainda a reestruturação da carreira. Agentes de Fiscalização e Fiscais e todos os Técnicos também terão reclassificação na carreira.

A Licença Partenidade foi ampliada de 7 para 10 dias. Outra cláusula social é de doação de sangue, quando todo trabalhador tem um dia de folga pela doação, sendo que agora em Brusque o servidor terá dois dias, incentivando a doação de sangue e recompensando àqueles que doam vida a outras pessoas.

Os Jornalistas foram beneficiados com a redução de jornada de 8 horas para 6 horas, uma reivindicação trazida pela categoria há algumas negociações e contemplada agora.

A prefeitura se comprometeu em criar Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho, com melhorias nos locais de trabalho, isto é, tornar os ambientes mais seguros e principalmente menos desgastantes aos trabalhadores públicos. Por fim, houve acordo para o pagamento dos processos de FGTS que já têm decisão judicial.

Guabiruba

Os servidores de Guabiruba receberão reajuste de 5%, sendo os 3,86% da inflação somados a 1,14% de ganho real nos salários. O auxílio alimentação salta de R$ 24,00 reais para R$ 28,00 por dia trabalhado. Os demais itens da pauta de negociação serão discutidos ao longo do ano com a criação de comissões de trabalho.

Botuverá

Os servidores aprovaram nesta quinta-feira, 21, a proposta negociada entre sindicato e prefeitura que reajustará os salários em 5% para todos os funcionários. Além disso o valor do auxílio alimentação que antes era R$ 24,00 foi reajustado em 16,16%, saltando para R$ 28 reais por dia trabalhado, uma média de R$ 616,00 por mês.

