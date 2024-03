Robinho é preso após decisão do STJ para que o ex-jogador cumpra a pena por estupro no Brasil

Robinho foi preso no início da noite desta quinta-feira, 21, na cidade de Santos. O mandado de prisão foi expedido um dia após a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para que o ex-jogador cumpra no Brasil a pena de nove anos em regime fechado por crime estupro, em que foi julgado e condenado na Itália.

O ex-jogador foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, em Santos. Os advogados de Robinho entraram com um pedido de habeas corpus no Superior Tribunal Federal (STF) para que ele aguardasse os recursos em liberdade. Porém, a liminar foi negada pelo ministro Luiz Fux.

Na Itália, Robinho já foi condenado em três instâncias pelo estupro em grupo de uma mulher albanesa, em 2013. A decisão definitiva feita pelo Supremo Tribunal de Cassação, em Roma, é de janeiro de 2022, quando o atleta já tinha retornado ao Brasil.

Agora, a defesa do ex-jogador trabalha com um embargo da decisão no STJ, contestando pontos do acórdão, e depois um recurso extraordinário no STF. Este processo, porém, é mais demorado.

Robinho já entregou seu passaporte ao STJ e está proibido de deixar o país.

