Comitê solicita ao secretário estadual da Indústra a conclusão das obras do Centro de Inovação de Brusque

A reitora da Unifebe, professora Rosemari Glatz, participou nesta quarta-feira, 20, no gabinete do prefeito de Brusque, André Vechi, de uma reunião com o secretário estadual da Indústria, Comércio e Serviço, Silvio Dreveck sobre a conclusão das obras do Centro de Inovação, iniciadas em 2017.

Durante o encontro, o representante da Unifebe e atual presidente do Comitê de Implantação do Centro de Inovação de Brusque, Anselmo Scarduelli, representante do Ceab, Marlon Sávio Sassi, representante da Acibr, e diversas autoridades do município enfatizaram a importância do Centro de Inovação em funcionamento para potencializar o desenvolvimento e o crescimento econômico local e regional.

No documento entregue ao secretário estadual da Indústria, o Comitê apresenta os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que ranqueia Brusque como a nona cidade mais rica de Santa Catarina. De acordo com o órgão, de 2020 para 2021, a economia do município cresceu 24,5% em relação ao seu Produto Interno Bruto (PIB).

“Nossa região se destaca por seu potencial econômico, turístico, tecnológico e educacional, que necessita do Centro de Inovação para que cresça continuamente, por meio de investimentos e tecnologias que impulsionem o desenvolvimento das cidades”, pontuou Rosemari.

O ofício entregue foi elaborado pelo Comitê, em reunião realizada na terça-feira, 19, na Unifebe, instituição que atualmente sedia as atividades do Centro de Inovação de Brusque. Os membros presentes também elegeram o professor Günther Lother Pertschy, como novo presidente do Comitê, no lugar da professora Rosemari, que a partir de agora deixará de integrar o grupo.

