Comissão da Alesc aprova projeto que obriga disponibilização de banheiros separados por sexo nas escolas de SC

Banheiros separados

A Comissão de Trabalho e Serviço Público da Assembleia Legislativa aprovou esta semana projeto do deputado Jessé Lopes (PL) que obriga a disponibilização de banheiros separados por sexo, masculino e feminino, e vedação ao uso comum por estudantes de “sexos diferentes”, nas escolas de SC. Argumenta que a separação por gênero é uma medida essencial para promover o respeito à intimidade de cada indivíduo, evitando situações de constrangimento e desconforto que podem surgir em espaços compartilhados.

Dia D

O processo que pede a cassação do senador Jorge Seif (PL) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, está pronto para ser votado. O julgamento foi marcado para o dia 4 de abril.

Lixo oceânico

De espantar estudo inédito da Universidade de São Paulo (USP) que encontrou diferentes tipos de lixo em até 1,5 mil metros de profundidade, a 200 quilômetros de distância da costa de São Paulo e SC. Assusta saber que mesmo os peixes do mar profundo, encontrados longe das praias, podem estar contaminados, carregando consigo pedaços de lixo e contaminantes. As redes das expedições do projeto só não encontraram lixo em três dos 31 locais escolhidos para estudar a diversidade de peixes de mar profundo, em Florianópolis e Ilhabela (SP).

Destino de Páscoa

A plataforma Booking.com fez levantamento entre 15 e 25 de fevereiro com datas de check-in entre 29 de março de 1º de abril deste ano para destinos nacionais e internacionais por parte de viajantes argentinos, constatou que Florianópolis está em 1º lugar entre os cinco mais desejados pelos “hermanos” comemorarem a Páscoa. Depois vem o Rio de Janeiro, Punta del Este, Foz do Iguaçu e, gloriosamente, Bombinhas.

Burocracia

Beira o sadismo a burocracia do Ministério da Pesca. A safra da tainha começa dia 1º de maio, mas os burocratas-caviar já se assanharam. Editaram uma portaria sobre a pesca de arrasto de praia, que é uma atividade de caráter histórico pelo menos aqui em SC, feita por humildes pescadores artesanais, cujo infame artigo 9º estabelece que aquele que usa o barco três meses por ano, precisa fazer um mapa da produção, todos os dias, e reportar a eles. Será que fazem a exigência para os donos das grandes embarcações?

Ar mais poluído

Saiu ontem um ranking das cidades com o ar mais poluído do Brasil. Surpreendentemente, a líder é uma cidade em plena Amazônia, Xapuri, no Acre, que excede de 3 a 5 vezes o parâmetro estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Das 38 cidades analisadas não há nenhuma de SC.

Fuga

Alguém escreveu em rede social, sobre o caso da fuga de dois meninos de 3 anos de uma creche de Balneário Camboriú, que as autoridades bolsonaristas do município deviam estar muito ocupadas com a vigilância sobre professores doutrinadores. Olha…

CNBC

Este espaço foi destinatário de mensagem da gigante norte-americana CNBC Times para divulgar que ela está fazendo processo seletivo de jornalistas e profissionais de mídia interessados em integrar o mais novo grupo brasileiro de mídia, o Times Brasil.

Jornalismo

Claiton Selistre, aposentado e ex-editor-chefe do telejornalismo da RBS TV em praticamente todo tempo que a rede gaúcha operou em SC, anota uma preocupação crescente na aparente liberação geral da NSC TV no Estado, que a sucedeu. Aponta que o telejornal NSC Notícias “era um último reduto dos cuidados para não misturar jornalismo com comercial”. Não mais. Realiza eventos com citação aberta dos patrocinadores com entrevista com seus representantes.

Bem planejado

Circula nas redes sociais que com a pretendida regulação dos motoristas de aplicativo, tudo vai ficar mais caro. Evidentemente e, assim, menos usuários e consumidores; menos usuários, menos trabalho; menos trabalho, mais desemprego; mais desemprego, mais miséria; mais miséria, mais Bolsa Família; mais Bolsa Família, mas voto no PT. Pensando bem…

Março Azul

No calendário da saúde, março recebeu a cor azul para alertar a população sobre o câncer colorretal ou de intestino, que é o segundo em incidência em SC, que está sob estado alerta desde 2016.