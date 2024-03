A partida de volta da semifinal do Catarinense entre Brusque e Avaí começa às 20h30 deste sábado, 23, na Ressacada. Invicto há nove jogos, o quadricolor pode perder por até um gol de diferença para chegar à final pelo terceiro ano consecutivo. Se o Leão vencer por dois gols, a decisão vai a pênaltis; só se classifica no tempo normal se vencer por uma diferença maior.



Nesta quinta-feira, 21, o técnico Luizinho Lopes comandou um treino técnico e tático com os jogadores que não foram titulares na quarta-feira, enquanto os titulares fizeram trabalhos regenerativos. A delegação quadricolor partiu rumo a Palhoça, onde se concentra para a partida. Consta na programação uma última sessão de treino na tarde desta sexta-feira, 22, no Centro de Formação e Treinamento do Cambirela, do Figueirense.

O zagueiro Wallace foi substituído no segundo tempo por Éverton Alemão, parecendo sentir dores. As informações preliminares são de que se tratava apenas de cansaço e que o capitão pode estar em campo no jogo de volta.

O atacante Paulinho Moccelin esteve fora do jogo de ida por conta de lesão muscular e é pouco provável que jogue no sábado. Há a possibilidade, contudo, de que o atacante Maycon Douglas e o meia Patrick Machado estejam à disposição.

Um time possível tem Matheus Nogueira; Cristovam, Ianson, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Serrato, Dionísio; Diego Tavares, Dentinho; Olávio.

O volante Rodolfo Potiguar está pendurado.

Vantagens e retrospectos

Com dois gols à frente no placar agregado, o Brusque pode perder por um gol de diferença para garantir a vaga à final pelo terceiro ano consecutivo. Uma derrota por dois gols de diferença leva o jogo aos pênaltis.

A última vez que o Brusque perdeu por dois gols de diferença foi em 30 de setembro: 2 a 0 para o São Bernardo-SP, no primeiro jogo após a conquista do acesso à Série B.

O quadricolor só será eliminado no tempo normal se perder por três gols de diferença ou mais. Isto não acontece desde 6 de novembro de 2022, quando levou 3 a 0 diante do Grêmio, na última rodada do Brasileiro Série B, em Porto Alegre.

Quanto a decisões por pênaltis, o Brusque não perde desde a segunda fase do Brasileiro Série D de 2018, quando foi eliminado pelo Tubarão. Venceu as últimas seis disputas. As mais recentes foram diante do ABC, pela segunda fase da Copa do Brasil, e contra o Marcílio Dias, nas quartas de final do Catarinense. Também levou a melhor em duas finais de Copa Santa Catarina (2018 e 2019) e na semifinal e na final do Brasileiro Série D de 2019.

Avaí

No Avaí, o volante Pedro Castro saiu de maca ainda no primeiro tempo do jogo de ida, e substituído por Rafael Gava. É improvável que jogue. O lateral-esquerdo Mário Sérgio, que foi desfalque nos últimos dois jogos. A grande dúvida na escalação é sobre quem deve assumir a vaga de Pedro Castro.

O torcedor tem ainda a expectativa pelo retorno de Jean Lucas, que esteve fora dos últimos dois jogos por questões particulares.

As sessões de treinos têm sido fechadas para a imprensa. Uma escalação possível tem Igor Bohn; Thales Oleques, Douglas Bacelar, Jonathan Costa, Natanael; Willian Maranhão, Rafael Gava (Jean Lucas, Ronaldo Henrique); Pedrinho, Giovanni, Maurício Garcez; Gabriel Poveda.

O volante Willian Maranhão está pendurado com dois cartões amarelos.

Ataque x defesa

O Avaí tem o melhor ataque da competição, com 25 gols marcados, quatro a mais que Criciúma e Barra, segundos colocados no quesito. Por outro lado, tem 20 gols sofridos.

Enquanto isso, o Brusque tem 16 gols marcados e a melhor defesa da competição, de forma isolada: apenas nove gols sofridos em 14 jogos.

Retrospecto

93 jogos oficiais

25 vitórias do Brusque

27 empates

41 vitórias do Avaí

100 gols do Brusque

127 gols do Avaí

Avaí x Brusque em tempo real

Acompanhe Avaí x Brusque em omunicipio.com.br, com a descrição dos lances em tempo real. O pré-jogo começa às 20h.

Ingressos

O ingresso para a torcida do Brusque custa R$ 40, com direito à meia-entrada. Crianças menores de 12 não pagam, mas devem estar acompanhados por seus responsáveis e comprovar idade com a apresentação de documento oficial com foto. A gratuidade se dará mediante disponibilidade no setor.

É possível comprar online e nas bilheterias da Ressacada. Nesta sexta-feira, 22, elas funcionam das 12h até às 17h; no sábado, 23, as vendas começam às 13h e terminam no intervalo do jogo.

Como assistir a Avaí x Brusque

A partida terá transmissão ao vivo pelo GE. A TV Bruscão transmite com imagens voltadas para a cabine de transmissão.

