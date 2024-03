Motociclistas de Brusque realizam motociata para conscientização no trânsito neste domingo

Será realizado neste domingo, 24, uma motociata pelas ruas Brusque. A ação tem o intuito de trazer conscientização no trânsito. O encontro está marcado para acontecer no pavilhão da Fenarreco, às 15h.

Serão entregues panfletos com uma mensagem de conscientização e também em homenagem às vítimas do trânsito na cidade. O destino final do evento é a praça Sesquicentenário (Prefeitura), no Centro.

A Polícia Militar e a Guarda de Trânsito farão a segurança do evento.

