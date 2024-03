Pessoa fica gravemente ferida em acidente com moto e carro na rodovia Antônio Heil

Uma pessoa ficou gravemente ferida após um acidente entre um carro e uma moto na rodovia Antônio Heil, em Itajaí. O fato ocorreu por volta das 17h desta quinta-feira, 21.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, que atendeu a ocorrência, o acidente envolveu um Fiat Toro, com placas de Itajaí, e uma moto Honda Bros, também de Itajaí. A motocicleta era conduzida por um homem de 27 anos, enquanto o carro, por um homem de 53.

A PMRv não confirmou se a vítima em estado grave trata-se do motociclista. Porém, os agentes identificaram que o causador do acidente foi o motorista do carro.

Posteriormente, a motocicleta foi liberada para a esposa do motociclista e o carro para o condutor de 53 anos.

