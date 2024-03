A expectativa pelo inverno de 2024 está elevada entre os catarinenses, especialmente com a previsão do La Niña, que deve afetar diretamente as condições meteorológicas em todo o estado no segundo semestre.

Em Brusque, a curiosidade é igualmente visível, com a população indagando se terão, de fato, um período de frio intenso.

Essa preocupação não se limita apenas à rotina dos habitantes, mas se estende ao comércio, especialmente as lojas de roupas de inverno, calçados e outros setores relacionados ao clima invernal.

Afinal, o vigoroso núcleo comercial e industrial da cidade pode ver suas transações influenciadas significativamente pela estação.

Contudo, essa é uma temática que demanda a análise de um especialista na área.

Nesse contexto, o meteorologista Piter Scheuer nos brindou com uma entrevista especial, na qual ele explora minuciosamente as expectativas climáticas para Brusque e seu entorno durante o inverno de 2024.

É importante frisar que tais prognósticos são elaborados a partir de informações atuais e representam apenas uma projeção. Confira abaixo o informe elaborado pelo especialista.

Inverno mais rigoroso que o anterior

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos nosso informativo com as previsões climáticas para o inverno de 2024 em Santa Catarina, destacando as expectativas para Brusque dentro deste cenário.

As projeções indicam então uma estação mais intensa em comparação com a última.

Tal expectativa decorre do fato que, em 2023, o fenômeno El Niño exerceu influência significativa, atenuando a chegada de massas de ar polar.

Para este ano, ausente à sua influência, as previsões apontam para um ingresso mais frequente de massas de ar frio.

Isso sugere a possibilidade períodos mais prolongados com temperaturas reduzidas, que podem incluir episódios ocasionais de geada em Brusque e, este ano, apresentando condições mais propícias para neve na Serra catarinense.

O inverno na média histórica

A análise das tendências sazonais indica que, para o inverno em questão, podemos antecipar, em especial para Brusque e região, temperaturas variando de normais a inferiores às médias históricas.

A influência do fenômeno La Niña, prevista a partir do outono, deve se integrar progressivamente à dinâmica atmosférica ao longo do segundo semestre.

Assim, espera-se que seus impactos se intensifiquem gradualmente, culminando no ápice de sua atividade entre setembro e outubro.

Em consequência, a região brusquense, e o estado como um todo, poderão vivenciar uma estação invernal prolongada, com pulsos de frio avançando primavera adentro, configurando uma temporada fria mais estendida.

O inverno e as chuvas

Prosseguindo com nossa análise meteorológica, focaremos nas projeções pluviométricas para o inverno de 2024, especificamente em Brusque e seu entorno.

Tradicionalmente, durante períodos influenciados pelo La Niña, observa-se que os intervalos chuvosos são mais curtos em comparação aos períodos sem tal fenômeno.

Em contrapartida, as sequências de tempo seco podem então se estender, aumentando a possibilidade de períodos de escassez hídrica.

É crucial destacar que, mesmo sob o efeito do La Niña, ocorrências de enchentes são documentadas historicamente.

Dessa forma, não se pode excluir a chance de adversidades relacionadas a um acúmulo significativo de chuvas no inverno vindouro.

Entretanto, prevalece a expectativa de uma distribuição irregular das precipitações.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Previsão para o fim de semana

Durante o diálogo concedido à nossa coluna, Scheuer foi questionado a respeito da previsão para este fim de semana, direcionada a Brusque e todo o Vale do Itajaí.

Ele antecipa um clima típico de outono, tanto neste sábado, 23, quanto no domingo, 24.

Sendo assim, aqueles que desejam desfrutar de atividades ao ar livre podem esperar por um cenário propício.

Contudo, é prudente manter vigilância, já que a umidade vinda do mar tende a trazer nuvens à faixa leste catarinense, o que pode, ocasionalmente, limitar aberturas mais prolongadas de sol, observa.

Por isso, a possibilidade de garoa ou chuviscos esparsos permanece em aberto.

O amanhecer segue ameno, diante de temperaturas previstas oscilando entre 15 e 19°C enquanto as tardes, sem grande elevação térmica, variando de 25 a 28°C, conclui Scheuer.

Madrugada de sábado amena

Prosseguindo com a edição deste sábado, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada, por sinal, bem amena na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

