Corpo é encontrado em trilha na praia Brava, em Itajaí, e vítima pode ser homem desaparecido

Um corpo foi localizado na trilha do Canto do Morcego, na praia Brava, em Itajaí, no começo da noite desta sexta-feira, 22. Segundo a Polícia Militar, o corpo deve ser de um homem de 35 anos que está desaparecido desde quarta-feira, 20.

A última comunicação do homem com a família ocorreu na manhã de quarta. Eles buscaram informações por meio da localização do celular, que indicava que o aparelho estava no Canto do Morcego. O corpo foi encontrado com ajuda dos bombeiros.

Ainda de acordo com a PM, o corpo estava em estado de decomposição e não foi possível reconhecê-lo. Os familiares identificaram que a pulseira no braço da vítima era semelhante à que o homem costumava usar.

Suspeita de queda

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para confirmação da identidade. A suspeita é que a morte tenha ocorrido por uma queda de altura na trilha, já que aparentava ser natural. A perícia deve apontar a causa.

