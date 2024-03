Ex-vice-governador de Santa Catarina morre aos 94 anos; Jorginho decreta luto no estado

Faleceu nesta sexta-feira, 22, aos 94 anos, o ex-vice-governador Paulo Konder Bornhausen. Ele deixa a esposa Ivete Theresinha Dalcanale Bornhausen, dois filhos e cinco netos. O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), decretou sete dias de luto oficial no estado.

“Sua contribuição para nosso estado foi imensurável, deixando um legado de grande valor”, disse Jorginho Mello, em entrevista divulgada pela Secretaria de Comunicação do governo. “Expresso meus sinceros sentimentos à sua família, rogando para que encontrem conforto neste momento difícil”, completou.

Membro da família Konder Bornhausen, que tem trajetória notória na política catarinense, o ex-vice-governador é filho do ex-governador Irineu Bornhausen e da ex-primeira-dama Marieta Konder Bornhausen. A despedida ocorre no cemitério Jardim da Paz, em Florianópolis, até as 12h deste sábado, 23.

Trajetória na política

Konder Bornhausen era natural do Rio de Janeiro. Advogado por formação, ele iniciou a vida pública como deputado estadual. Durante o período, assumiu a presidência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc).

Na condição de presidente do Legislativo estadual, foi vice-governador até a eleição do ex-governador Heriberto Hülse. Durante o governo Hülse, ocupou o cargo de secretário do Interior e Justiça.

