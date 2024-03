“Meninão de ouro”: familiares e amigos se despedem do jovem Angelo Gabriel

Os familiares e amigos de Angelo Gabriel de Lima, o jovem de 20 anos que morreu em um acidente nesta madrugada de sábado, 23, em Brusque, se despediram pelas redes sociais. Angelo pilotava uma moto quando colidiu contra um poste na rua Florianópolis.

“Vá em paz, meu primo querido. Sempre vamos te amar”, escreveu um familiar. “Que Deus te receba de braços abertos, meu primo, sempre feliz com o sorriso no rosto. Não tinha tristeza. Meninão de ouro”, publicou outro primo.

A batida aconteceu próximo à entrada da rua Poço Fundo. De acordo com a Polícia Militar, o jovem transitava sentido bairro ao Centro. Além da colisão contra poste, ele teria batido também em um muro. Angelo morreu no local.

“Descanse em paz. Sempre será lembrado por todos nós. Eu te amo para sempre. Só em pensar que nunca mais vou te ver, dói muito. Jamais vou esquecer nossos momentos. De onde estiver, olhe por nós, que está doendo muito”, lamentou uma prima.

Entre as despedidas, está também uma mensagem de um amigo de Angelo, que agradeceu ao jovem. “Um irmão que jamais irei esquecer. Muito obrigado por tudo que fez por mim aqui no Sul”, escreveu, no Facebook.

