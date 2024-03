GALERIA – Caça aos ovos de Páscoa leva centenas de crianças para o Parque das Esculturas

Não eram nem 9h deste domingo, 24, mas uma enorme fila de crianças já havia sido formada no portão do Parque das Esculturas, em Brusque, para participarem da tradicional Caça aos Ovos, reunindo centenas de famílias.

Do lado de fora, as crianças mostravam ansiedade e, mesmo de longe, já tentavam descobrir onde as casquinhas de ovo estavam ou já marcavam como alvo a área onde iriam começar a caça. Quando o portão abriu, começou a correria com os filhos na frente e, logo atrás, os pais tentando acompanhar os pequenos.

O casal Sirleni Haveroth, de 25 anos, e Linvauer Michel Arno Gartner, 31 anos, foram um dos primeiros a chegarem no parque com os filhos de um ano e o outro de apenas cinco meses para participarem da caça aos ovos.

“Nós amamos essa tradição caça aos ovos. Chegamos às 7h da manhã aqui no portão. Claro que meu filho de 1 anos de cinco meses aproveitou mais porque pôde correr e procurar os ovos, mas a menorzinha também já vai sentindo a experiência”, contou a mãe.

Neste ano a brincadeira foi dividida pela manhã para crianças de até 5 anos e a tarde para crianças de 6 a 12 anos. Ao todo, foram escondidos por todo o parque cerca de 2 mil casquinhas, espalhadas nos dois turnos.

As crianças não tiveram dificuldades de encontrar os ovos que foram pintados de diversas cores. Após encontrar as casquinhas, elas puderam trocar por um kit com pipoca, bolacha e chocolate. Além da brincadeira, a garotada também aproveitou alguns brinquedos de pula-pula no parque e também pintura facial.

“Este ano a gente fez um movimento diferente, respeitando a infância das crianças, por isso dividimos a brincadeira em dois tempos. Também, quero ressaltar que a Páscoa não acabou com a caça aos ovos e que o nosso coelho estará todos os dias da próxima semana na Praça Barão de Schneeburg esperando as crianças”, disse a diretora-geral do turismo, Rafaela Maestri.

O dia também foi agitado para a comerciante Franciely Gardini que aproveitou o evento também para vender balões e brinquedos para a criançada. Ela conta que as vendas costumam aumentar na época da Páscoa.

“A venda de brinquedos e balões é um negócio de família que começou com meu pai. A gente vem todos os anos para a caça aos ovos, inclusive ano passado a gente ficou até sem mercadoria porque não esperávamos tanta procura, mas agora viemos preparados”, disse.

O evento faz parte da programação da OsternBrusque Fazendinha de Páscoa, promovida pela Prefeitura de Brusque. O coelho esteve presente no Parque das Esculturas junto com a realeza da Fenarreco, onde distribuíram doces e animaram a garotada.

