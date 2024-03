Para aqueles que planejam atividades ao ar livre neste domingo, 24, seja em Brusque ou em qualquer outra cidade do Vale do Itajaí, incluindo as praias do Litoral Norte de Santa Catarina, a previsão do tempo é a mesma para todas essas áreas.

Conforme observado pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, prevê-se que o dia transcorra sob a influência da umidade marítima.

Este sistema tem o potencial de provocar o surgimento de nuvens na faixa leste catarinense, aumentando a possibilidade da ocorrência de chuviscos ou garoa, de forma bem isolada, caso venha ocorrer.

Apesar disso, Coutinho salienta que, de forma geral, espera-se um tempo convidativo para atividades ao ar livre, com previsão de períodos significativamente ensolarados.

Portanto, é importante considerar essa ressalva para atividades de média a longa duração, a fim de evitar contratempos decorrentes de eventuais episódios de umidade repentina, que possam interferir nos planos, complementa.

O especialista prevê que o clima outonal se manterá, com as temperaturas da tarde oscilando entre 25 a 28°C, indicando a ausência de calor intenso, conforme conclui o profissional.

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco então permanece nas atualizações do tempo.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

A apuração mostra também as ocorrências de chuvas registradas entre o período de meia-noite até as primeiras horas do dia (indicado em azul).

O tempo nas fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste domingo em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

