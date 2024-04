Por que o rio Itajaí-Mirim subiu pouco apesar das chuvas dos últimos dias? Defesa Civil explica

Apesar de Brusque ter sido alvo de chuvas ao longo da semana, o nível do rio Itajaí-Mirim não teve um aumento significativo. O coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki, explica que o que interfere na mudança é o volume de chuvas em Vidal Ramos e Botuverá.

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) de Brusque divulgou o primeiro registro do nível do rio Itajaí-Mirim na noite da terça-feira, 16, onde por volta das 22h50 o rio estava em 2,84 metros.

Em Brusque, o volume de chuva em pouco mais da metade do mês já superou em mais de 50% o total aguardado para todo o mês.

Segundo Cugiki, porém, o volume de chuva em Vidal Ramos e Botuverá foi menor do que em Brusque. Na terça-feira, 16, foram registrados 30 mm de chuva em ambas as cidades.

“Entre a última quinta-feira e domingo não houve chuva nas cabeceiras, tanto em Vidal Ramos e Botuverá. O aumento do nível tem a ver com o modo que a chuva é distribuída. Apesar de na terça-feira à noite o volume ter sido maior nas duas cidades, a chuva foi bem distribuída”, explica.

Confira a evolução do nível do rio Itajaí-Mirim nos últimos dias:

Nível do rio Itajaí Mirim às 22h45 da terça-feira, 16: 2,84 metros

Nível do rio Itajaí Mirim à 1h30 da quarta-feira, 17: 3 metros

Nível do rio Itajaí Mirim às 7h da quarta-feira: 2,9 metros

Nível do rio Itajaí Mirim às 8h da quarta-feira: 2,89 metros

Nível do rio Itajaí Mirim às 10h30 da quarta-feira: 2,94 metros

Nível do rio Itajaí Mirim às 11h50 da quarta-feira: 3,6 metros

Nível do rio Itajaí Mirim às 13h30 da quarta-feira: 3,13 metros

Nível do rio Itajaí Mirim às 14h10 da quarta-feira: 3,10 metros

Boletim de ocorrências

O último boletim de ocorrência da Defesa Civil foi divulgado na manhã da quarta-feira, 17. Ele relata todas as ocorrências registradas até as 9h da quarta-feira.

No período foram registradas 45 ocorrências, sendo 24 delas deslizamentos. Há uma residência no município com interdição parcial.

Os bairros afetados foram Águas Claras, Azambuja, Bateas, Cedro Alto, Dom Joaquim, Limeira Alta, Limeira Baixa, Poço Fundo, Santa Luzia, Souza Cruz, Steffen, Zantão, São Luiz, Tomaz Coelho, Limoeiro, Nova Brasília, Rio Branco e São Pedro.

