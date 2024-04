AO VIVO – Acompanhe o sorteio da Copa do Brasil, que define o próximo adversário do Brusque

A Copa do Brasil chega à terceira fase, que tem seus confrontos sorteados a partir das 14h30 desta quarta-feira, 17, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O Brusque está na terceira fase após ter eliminado o Sampaio-RR por 1 a 0 e o ABC por 5 a 4 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal. As duas partidas foram realizadas fora de casa.

Na terceira fase, os grupos dos potes 1 e 2 se enfrentam. Restam 32 equipes, sendo 20 das fases anteriores e 12 que se classificaram diretamente a esta fase por meio de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Copa do Nordeste e Copa Verde. O quadricolor está no pote 2, podendo enfrentar uma das seguintes equipes:

– Flamengo

– Palmeiras

– São Paulo

– Athletico

– Atlético-MG

– Corinthians

– Fluminense

– Grêmio

– Fortaleza

– Internacional

– Bahia

– Botafogo

– Red Bull Bragantino

– Atlético-GO

– Ceará

– Cuiabá

Destes, apenas o Ceará está na Série B; o restante disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. Ao longo de sua história, o Brusque já enfrentou seis times deste pote 1: Corinthians, Grêmio, Bahia, Botafogo, Atlético-GO e Ceará.

Esta é a nona participação do Brusque na Copa do Brasil. O clube recebeu, pela participação, R$ 1,31 milhão, com abatimento de 15% na fonte. Pelas classificações à segunda e à terceira fase, embolsou, brutos, R$ 1,47 milhão e R$ 2,205 milhões, respectivamente.

O quadricolor já disputou a competição em 1993, 2011, de 2017 a 2021 e em 2023. A melhor campanha foi feita em 2020, quando venceu Sport, Remo e Brasil de Pelotas, sendo eliminado na quarta fase pelo Ceará.

Também passou de fase em 2017: venceu o Remo no Augusto Bauer e foi eliminado pelo Corinthians nos pênaltis. Em 2023, bateu o Marília-SP, mas caiu diante do CSA em Maceió.

A edição de 2025 da Copa do Brasil também terá o Brusque, que se classificou ao ser finalista do Campeonato Catarinense.

