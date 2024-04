Homem é levado para hospital após se cortar com serra durante o trabalho em Brusque

Um homem de 52 anos ficou gravemente ferido após se cortar com uma serra, do tipo Makita, durante o trabalho no bairro São Pedro, em Brusque. O caso ocorreu nesta terça-feira, 16, por volta das 13h56.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, os socorristas foram acionados na rua Catarina Horner para atender a ocorrência. Chegando no local, a vítima foi encontrada deitada com ferimento lacerante na região interna da coxa.

No local, testemunhas já haviam feito um tipo de contenção com mangueira na região do ferimento, estancando parcialmente o ferimento. O homem estava pálido, suando e com dor na região do abdômen.

Ele foi colocado em uma maca rígida e levado ao Hospital Azambuja. A identidade do homem não foi divulgada.

