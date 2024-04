VÍDEO – Idoso morre em cadeira de hospital em Itajaí à espera de atendimento

Um vídeo gerou revolta nas redes sociais ao mostrar o desespero de uma filha com o pai à espera de atendimento médico no Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí. João Valci Reis, de 68 anos, deu entrada na unidade com uma hemorragia e morreu no corredor. O caso aconteceu na sexta-feira, 12.

Nas imagens é possível ver a vítima sentada em uma cadeira, sangrando pela boca e sendo amparada pela filha. Um homem, não identificado, chega a discutir com uma das enfermeiras dizendo que “ninguém faz nada”, enquanto a servidora retrucava informando que “está trabalhando”.

Procurada pela reportagem do jornal O Município, a direção do Hospital Marieta Konder Bornhausen informou que na segunda-feira, 15, uma sindicância foi aberta para ouvir médicos e profissionais de plantão no dia em que ocorreu o caso.

O hospital também informou que João Valci Reis fazia tratamento contra um câncer grave e era acompanhado há um ano pela equipe de oncologia. Na sexta-feira, ele foi atendido durante o dia pela equipe médica. O jornal tenta contato com a família da vítima.

Veja na íntegra a nota do Hospital Marieta Konder Bornhausen:

O Hospital Marieta Konder Bornhausen vem por meio desta nota informar que está tomando todas as providências necessárias para apuração dos fatos divulgados em vídeo nas redes sociais.

Esclarecemos ainda que o paciente de 68 anos, era acompanhado há um ano pela equipe de oncologia e nesta sexta-feira, 12, deu entrada na emergência. Foi atendido durante o dia pela equipe médica. No início da noite, o paciente que estava em tratamento contra um câncer grave e avançado, foi submetido à internação e por volta das 22h30, o estado de saúde se agravou, vindo a óbito.

Nós, diretores e equipe multiprofissional do Hospital Marieta lamentamos profundamente o ocorrido na noite de ontem. Nos solidarizamos com a dor da família neste momento. Colocamo-nos à disposição para dar suporte à família.

