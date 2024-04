Hospital Azambuja realiza bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal; saiba quando

No sábado, 20, o Hospital Azambuja promoverá um bazar especial com uma variedade de produtos apreendidos pela Receita Federal. O evento terá início às 8h e se estenderá até as 18h, no Seminário Metropolitano Nossa Senhora de Lourdes, localizado em frente ao hospital.

Diversos itens estarão disponíveis para compra, incluindo produtos de perfumaria, vestuário, artigos de bazar, eletrônicos, brinquedos e itens de decoração.

Entrada

A entrada será feita por ordem de chegada, com a distribuição de senhas. A cada 30 minutos, serão disponibilizadas 20 vagas, com um limite de compras estabelecido em até R$ 2,5 mil por CPF.

As formas de pagamento incluirão PIX, cartão de crédito, cartão de débito e dinheiro.

A opção de parcelamento estará disponível para compras realizadas com cartão de crédito, com a possibilidade de dividir o pagamento em até dez vezes, sendo a parcela mínima de R$ 50.

No entanto, algumas restrições e regras devem ser observadas pelos participantes. A entrada será permitida apenas para maiores de 18 anos, mediante apresentação de documento oficial com foto, RG e CPF.

Além disso, a venda será exclusivamente para pessoa física, não sendo permitida a comercialização para CNPJ.

Regras

Não será permitida a entrada de animais, bolsas grandes, mochilas e capacetes. Os produtos disponíveis não poderão ser abertos ou testados no local, e experimentar peças de vestuário também não será permitido.

A quantidade de produtos disponíveis para venda será limitada, com restrições específicas para cada categoria.

Por exemplo, serão permitidas a compra de no máximo 15 unidades de brinquedos e 12 unidades de vestuário.

Valor arrecadado para melhorias no hospital

Todo o valor arrecadado durante o bazar será revertido para projetos de melhorias do Hospital Azambuja.

Segundo o diretor administrativo, Pe. Nélio Roberto Schwanke, a iniciativa de realizar o bazar surgiu após uma solicitação feita em janeiro de 2023, e agora, com a liberação dos itens pela Receita Federal, o hospital espera contar com o apoio da comunidade para alcançar seus objetivos.

“Esta é uma oportunidade única para adquirir produtos de qualidade, contribuir com uma causa nobre e fazer parte de uma iniciativa que visa o bem-estar da comunidade”, ressalta.

