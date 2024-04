Após queda de pedra, tráfego é parcialmente liberado na BR-101, em Palhoça

A Arteris Litoral Sul e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informam que a BR-101 teve o tráfego parcialmente liberado no Morro dos Cavalos, em Palhoça, nesta terça-feira, 16, às 6h10.

Segundo a PRF, no sentido Curitiba (PR), uma faixa foi liberada para tráfego. Já no sentido contrário, sentido Porto Alegre (RS), houve liberação de duas faixas para a fluidez do fluxo.

Desde a noite de sábado, 13, equipes da Arteris Litoral Sul atuam no reparo do pavimento e na limpeza da via no trecho afetado após a queda de uma pedra. Entretanto, a chuva intensa ainda não permitiu a conclusão dos serviços, que seguirão continuadamente até a liberação de todas as faixas.

A concessionária segue monitorando todo o trecho concedido e, se necessário, atuará em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e a Defesa Civil com restrições para garantir a segurança dos usuários.

Queda de pedra

Uma queda de barreira ocorreu no Morro dos Cavalos, em Palhoça, por volta das 22h do sábado, 13, interrompendo o tráfego nos dois lados da via da BR-101.

A pedra gigante caiu diretamente na estrada, causando filas quilométricas. Não houve registros de vítimas ou veículos atingidos.

