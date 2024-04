Brusque registra saldo positivo de empregos em fevereiro de 2024; saiba qual setor mais cresceu

Brusque registrou um saldo de 791 novos empregos em fevereiro de 2024. O setor que mais cresceu no período foi a indústria, com 456 novas vagas preenchidas. Os dados divulgados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

A partir dos dados, o jornal O Município analisou e comparou o saldo com anos anteriores. No ranking de crescimento, o ano em que mais foram registrados novos empregos em fevereiro foi 2022.

Em seguida, fevereiro de 2024 ocupa o segundo lugar. Por fim, fevereiro de 2023 ocupa o terceiro lugar.

Em fevereiro de 2023, Brusque registrou um saldo de 244 novos empregos. Na época, a indústria também foi o setor que mais cresceu, com 139 novos empregos.

Já em fevereiro de 2022, o saldo foi de 1.431, o maior dos três anos. Nesse período, o setor de serviços liderou a lista com 1.159 novos empregos.

Dados por setor

Sendo o setor que mais cresceu em fevereiro de 2024, a indústria registrou 1.675 admissões e 1.219 desligamentos. Em sequência, o setor de serviços contratou 876 novas pessoas e desligou 726, registrando um saldo de 150.

Logo após, o comércio registrou um saldo de 130 novos empregos. Foram 832 admissões e 702 desligamentos. Em terceiro no ranking, o setor de construção registrou 196 admissões e 137 desligamentos, somando um saldo de 59 novas vagas.

Por fim, a agropecuária registrou um saldo negativo de -4. Foram registradas duas novas admissões e seis desligamentos.

