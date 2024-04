Membros do União Brasil tentam desvincular relação entre Jones Bosio e partido

Ocorre um movimento interno no diretório do União Brasil em Brusque para desvincular a imagem do ex-secretário de Desenvolvimento Regional, Jones Bosio, do partido. Jones está foragido há mais de um mês, condenado à pena de prisão por corrupção. Antes, Jones era presidente municipal do União Brasil, ou pelo menos assim considerado.

Agora, em meio à situação que o ex-secretário se encontra com a Justiça, membros do União tentam passar a ideia de que Jones não era de fato filiado ao partido, mas sim ao PRD. Acontece que, independente ou não da regularidade de sua filiação, o ex-secretário era sim considerado filiado ao União e tinha seu grupo político no partido.

Em diversas ocasiões, o jornal O Município escreveu matérias se referindo a Jones como “presidente municipal do União Brasil”, e nunca antes houve contestação desta informação por parte dos filiados do partido.

O recém-criado PRD nasceu de uma fusão entre PTB e Patriota. Antes da criação da legenda, porém, Jones já havia anunciado que sairia do PTB, partido no qual era presidente municipal, conforme consta em matéria divulgada pelo jornal O Município. Meses depois, ele comunicou filiação – ou suposta filiação – ao União.

O ex-secretário, inclusive, não apoiou o candidato petebista ao Senado em 2022, Kennedy Nunes, para fazer campanha para o candidato do União, Raimundo Colombo (PSD). Além disso, apoiou Gean Loureiro (União) a governador. O ato mostra que, desde aquele ano, Jones estava mais próximo do União do que do PTB (antigo PRD).

Outra tentativa que ocorre para afastar Jones do União é insinuar que o ex-secretário tem servidores indicados por ele no governo do prefeito André Vechi (PL). No entanto, os cargos que, em tese, seriam de Jones na administração são, na verdade, de pessoas que teriam rompido com o ex-secretário e foram mantidas em suas funções por decisão do próprio governo.

Jones, inclusive, é autor de um pedido de cassação do mandato do prefeito André Vechi, em que acusa o chefe do Executivo de abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante o período eleitoral em 2023. No pedido, o nome de Jones aparece como presidente do União Brasil.

