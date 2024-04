Ainda sem casa, Brusque terá Série B ainda mais complicada

A novela do estádio Augusto Bauer se arrasta por capítulos entediantes, irritantes e confusos, enquanto o Brusque está a uma semana de estrear no Brasileiro. Permanecer na Série B já seria difícil com o Gigantinho à disposição, mas ter que jogar em Itajaí sem previsão exata de retorno torna a missão complicadíssima. Ainda assim, a equipe merece todos os votos de confiança pela recuperação e pela superação vistas no Campeonato Catarinense e na Copa do Brasil.

No Augusto Bauer, o gramado está instalado, as obras continuam, mas há muito por fazer ainda. A pior parte é sobre a expansão da capacidade para 6 mil torcedores sentados. O Renaux fez o convênio com a prefeitura, mas o pagamento será parcelado, com devida prestação de contas, e o clube parece ter se perdido em como tocar o trabalho adiante. É uma parte sem progresso desde que Renaux e prefeitura assinaram acordo em 14 de fevereiro.

Fato é que não há previsão nenhuma para que o estádio fique pronto com a expansão da capacidade. As respostas são evasivas, o que antes era confirmado passa a não estar mais. Aparecem as letras miúdas, os poréns. Falta comunicação e assertividade no que se comunica. Já houve anúncios precipitados dando impasses como encerrados. Até onde se sabe, o Brusque poderia voltar à cidade no returno. Por tudo que já aconteceu, não seria absurdo projetar toda a Série B sem casa.

Para o próprio Carlos Renaux, é menos grave, mas também é desconfortável. Claro, tem os perrengues referentes à arquibancada metálica. Quer (e de certa forma precisa) que o Brusque jogue no Augusto Bauer. Mas não precisa da expansão para jogar o Catarinense Série B, uma competição na qual terá no mínimo quatro jogos em casa, e no máximo sete.

Talvez não fosse possível fazer diferente à época, mas o Brusque também demorou um tanto para manifestar vontade de voltar ao Augusto Bauer. Analisou as opções, vislumbrava alguma chance de o sonho do estádio próprio ir para a frente, considerou o futuro estádio do Barra como plano A. Quando recebeu propostas do Renaux, inicialmente as recusou.

E de forma esquisita, foi a Prefeitura de Brusque, uma terceira parte, mediadora, quem fez o anúncio oficial e repentino de que os dois clubes haviam chegado a acordo, em 19 de dezembro. Os prazos já eram apertados, e, apesar do anúncio, ainda havia uma série de detalhes a serem resolvidos.

Um dos principais problemas do Brusque no Catarinense foi jogar sempre fora de casa. Era um obstáculo programado, ninguém esperava jogar uma partida em Brusque durante o estadual. O transtorno, a princípio, tinha data de início e fim. Hoje, não dá para cravar quando será o fim.

É recomendável que as expectativas sejam condizentes com a realidade do momento. Numa Série B com tantas equipes fortes e com o que o Brusque apresentou até aqui, sem casa, o objetivo precisa ser a permanência. Terminar em 16º lugar estará de bom tamanho, já será missão cumprida. O que vier a mais do que isto será uma feliz surpresa.

