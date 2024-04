Oposição acusa prefeito André Vechi de perseguição e critica atuação das secretarias de Saúde e Comunicação

A sessão da Câmara de Vereadores de Brusque nesta terça-feira, 16, foi marcada por críticas ao prefeito André Vechi (PL). Parte dos parlamentares de oposição acusaram o chefe do Executivo de perseguição. Em entrevista à Rádio Diplomata, Vechi insinuou que o vereador Rick Zanata (Novo) era oportunista.

Rick gravou um vídeo em que critica uma obra de pavimentação da prefeitura na Estrada da Fazenda, por entender que não seria uma prioridade. Na entrevista, o prefeito disse que o “oportunismo” era comum durante o período eleitoral, ao mencionar o vereador.

“Me chamou de oportunista pelo simples fato de eu discordar. Não posso dar minha opinião? Fui eleito vereador para me manifestar. Vocês nunca vão me ver sendo mal-educado e chamar alguém de oportunista. No mínimo, temos que ter respeito”, respondeu Rick.

A forma de atuação da Prefeitura de Brusque no combate à dengue também foi uma crítica da oposição. O vereador Nik Imhof (MDB) defendeu seriedade na divulgação do combate à dengue. Com isso, ele criticou uma publicação no Instagram da prefeitura em que um servidor público “luta” contra o mosquito Aedes aegypti.

“A prefeitura fez um vídeo, que não levou [o combate à dengue] com a seriedade que deveria. O secretário, que não vou dar o nome, postou em sua rede social replicando o vídeo da prefeitura e colocou: ‘absolute cinema para contrapor o oportunista político barato’”, relatou Nik. A postagem teria sido uma crítica ao parlamentar.

Nik Imhof pediu respeito e reforçou a opinião de que a dengue é um tema que deve ser levado a sério. “Expuseram o funcionário a fazer uma luta com mosquito da dengue”. Depois, o vereador Valdir Hinselmann (PL), líder do governo André Vechi na Câmara, subiu na tribuna, rebateu às críticas e disse que a prefeitura se esforça no combate à dengue.

Vereador compara prefeito com ministro do STF

Rick e Nik também acusaram André Vechi de perseguição. O vereador do Novo comparou o prefeito com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em tom crítico. Recentemente, o PRD, antigo partido de Rick, anunciou apoio a Vechi. Para o vereador, o prefeito só teve interesse no apoio da sigla depois que anunciou que rachou com o governo.

“Essas atitudes se parecem com atitudes de alguém de Brasília. Reclamamos do ‘Xandão’ (apelido de Moraes), mas aqui em Brusque estamos vendo atitudes do prefeito André iguais a do Xandão. Parece o ‘Xandão de Brusque’ na cadeira de prefeito”, criticou Rick.

Nik, na sequência, disse que não foi a primeira vez que o prefeito teve atitude de perseguir vereadores. Recentemente, ele criticou a gestão por revogar a cessão de seu assessor, Ricardo José de Souza, da prefeitura à Câmara.

A vereadora Marlina Oliveira (PT) também subiu o tom contra o chefe do Executivo, e disse que Vechi fala sobre “liberdade” quando lhe convém. “O relato que o senhor (vereador Rick) traz do prefeito de Brusque demonstra aquilo que venho apontando: quando lhe convém falar de liberdade… Que bom que está dando para enxergar que é assim que a banda toca”.

Valdir Hinselmann rebateu as falas de Rick Zanata e afirmou que o vereador ajudou a aprovar o projeto da pavimentação da Estrada da Fazenda. “Esse foi um dos projetos do Fonplata que você votou junto. Já estava pronto e o governo municipal começou a executar. Não podemos ser demagogos”, repreendeu.

Rick respondeu que sabia que o projeto foi aprovado com o voto dele, mas disse que cabia ao Executivo o andamento das obras. “Em nenhum momento falei que a obra não era importante, mas [na Estrada da Fazenda] não tem congestionamento às 18h”. Por fim, Rick agradeceu pela explicação “com educação, diferente do prefeito”.

Natal Lira (PRD) e Jean Pirola (PP), vereadores da base do governo, também repreenderam as críticas e disseram que “é fácil ser oposição”. “Com um buraco na rua, faço uma cratera”, disse Pirola, em referência à forma que a oposição atua. Eles voltaram a falar sobre a dengue e, por outro lado, defenderam a gestão.

“Como é fácil criticar quando estamos do outro lado. Eu venho acompanhando a Saúde de Brusque desde 1989. Sempre tivemos problemas”, disse Natal. Jean Pirola elogiou a atuação do prefeito André Vechi na área da saúde e a divulgação do combate à dengue por parte da prefeitura.

