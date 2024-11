Após cinco anos, novo padre é ordenado em Brusque; conheça sua história

Após cinco anos, um novo padre foi ordenado em Brusque. A ordenação do padre José Gabriel Oliveira Guarnieri aconteceu na Igreja Matriz da Paróquia São Judas Tadeu no último sábado, 16, e foi presidida por Dom Wilson Tadeu Jönck.

A última ordenação sacerdotal em Brusque havia sido do padre William Vogel, em outubro de 2019.

Relação com o povo brusquense

Natural de Joinville, José, de 26 anos, possui uma forte ligação com Brusque, já que o pai dele é natural do município. Aos 7 anos, ele veio morar na cidade e aprofundou sua vivência na fé, participando da pastoral dos coroinhas, do grupo de jovens e atuando como catequista. “Me sinto com o coração brusquense”, conta o padre ao jornal O Município.

Nesse período de transição, a família de José foi acolhida pela Paróquia São Judas Tadeu, criada em 2005. José descobriu sua vocação ainda criança, quando era inspirado pela figura de seu pároco e pelo ambiente familiar, profundamente ligado à Igreja.

“Desde muito pequeno, eu já sentia um apreço pela vocação sacerdotal. Lembro de brincar de missa em casa, com uma camiseta que, para mim, era uma túnica”, recorda o diácono.

Ingressar na vida na igreja

Já no terceiro ano do ensino médio, ele começou a se questionar sobre o caminho que deveria seguir. Por incentivo de um seminarista que fazia pastoral na comunidade de José, ele iniciou o curso de Filosofia, ainda com dúvida se realmente queria ser padre.

Foi durante esses estudos, em 2016, que ele começou a sentir o chamado com mais força. Mesmo sendo o único aluno do curso que não pertencia a uma casa de formação, seu convívio com seminaristas fez com que o desejo de seguir a Cristo no sacerdócio retornasse.

Ainda naquele ano, José iniciou um acompanhamento com seu pároco, padre Pietro Anderloni, e com a pastoral vocacional da Arquidiocese. O discernimento o levou a ingressar no Seminário Propedêutico Monsenhor Valentim Loch em 2017 e, no ano seguinte, retomou seus estudos de Filosofia no Seminário de Azambuja, em Brusque.

Formação

Durante a formação, padre José passou por diversas paróquias, incluindo São Sebastião, em Palhoça, e Nossa Senhora de Guadalupe, em Canasvieiras, além de participar da Pastoral Vocacional Arquidiocesana.

Ele afirma que essas experiências pastorais contribuíram significativamente para o amadurecimento de sua vocação.

“Essas vivências me ensinaram muito sobre o valor da fé e a importância de estar próximo das pessoas, atendendo às suas necessidades espirituais e oferecendo orientação”, reflete.

“Um só corpo e um só espírito”

Para sua ordenação, José Gabriel escolheu o lema “Um só corpo e um só espírito” (Ef 4,4), inspirado pela Eucaristia, que ele considera o coração da vida sacerdotal.

“O sacerdote é chamado a oferecer o Santo Sacrifício todos os dias. Para mim, a Eucaristia é um constante lembrete da unidade que precisamos viver como membros de um único corpo em Cristo”, afirma.

Como padre diocesano, ele expressa o desejo de estar próximo da realidade do povo que será confiado a ele, reconhecendo os desafios que virão.

“Certamente haverá dificuldades, mas confio que aquele que me chamou não me abandonará. Quero ser aquilo que Deus quiser que eu seja e servir da melhor forma que eu puder”, conclui.

