A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 102 acidentes e três mortes e 136 pessoas feridas nas rodovias federais em Santa Catarina, ao longo da Operação Proclamação da República 2024. O levantamento é referente ao período da meia-noite de quinta-feira, 14, às 23h59 de domingo, 17.

Entre as vítimas fatais, há duas mortes por atropelamento: na quinta, 14, um homem de 52 anos na BR-470, em Apiúna; no domingo, 17, uma mulher de 25 anos, no Contorno Viário da Grande Florianópolis. Em Lages, também no domingo, uma motorista de 30 anos perdeu a vida após se envolver em colisão frontal na BR-282.

“Os atropelamentos nas rodovias federais são ocorrências violentas, mas pouco influenciadas pela fiscalização promovida pela PRF. São acidentes que geralmente decorrem de escolhas inadequadas dos pedestres ou de deficiências no planejamento urbano, como a ausência de faixas, passarelas elevadas, lombadas ou redutores de velocidade”, comenta a PRF em nota à imprensa.

O foco da Operação Proclamação da República 2024 foi o aumento da fiscalização de trânsito. No total, 5.276 veículos foram abordados pelas equipes de plantão. Foram flagrados 998 veículos flagrados acima dos limites de velocidade.

– Acidentes: 102

– Feridos: 136

– Mortes: 3

– Veículos abordados: 5.276

– Flagrantes de excesso de velocidade: 998

A Polícia Rodoviária Federal explica que, neste ano, não será possível comparar o balanço da Operação Proclamação da República com edições anteriores. “A última vez em que o feriado de 15 de novembro provocou fim de semana prolongado foi em 2021, ainda sob restrições da pandemia de Covid-19. Mesmo em 2024, também é difícil encontrar parâmetro de comparação, porque não houve nenhum feriadão desde o Carnaval, exceto Corpus Christi.”

Filas

O feriadão também foi marcado por longas filas e congestionamento, especialmente na BR-101. Tanto no trecho Sul (Laguna, Tubarão e Araranguá), quanto no Norte (de Itapema a Balneário Piçarras e de Araquari a Garuva), a PRF registrou rodovias saturadas e lentidão por várias horas, com engarrafamentos que ultrapassaram 10 quilômetros de extensão. Como alertado, os momentos com maior retenção ocorreram na quinta-feira e no domingo, entre 16h e 22h.

