VÍDEO – Caminhão dos bombeiros pega fogo durante ocorrência em Gaspar

Um caminhão do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 18, durante uma ocorrência no bairro Bela Vista.

De acordo com os bombeiros, o princípio de incêndio começou no compartimento do motor e atingiu uma parte do painel interno.

O Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar informou que, enquanto o veículo não estiver em condições, um caminhão reserva de Blumenau será utilizado.

