Motorista abandona carro após bater no muro do Sesi de Brusque

Um carro foi abandonado na rodovia Antônio Heil, em Brusque, após colisão com um muro na noite deste sábado, 16. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada por volta de 22h30.

O acidente aconteceu na altura do bairro Planalto. O carro envolvido é um Toyota Corolla, que transitava no sentido Itajaí-Brusque e colidiu contra o muro do Sesi.

Os policiais não localizaram nenhuma testemunha. O veículo foi removido ao pátio licitado.

Leia também os destaques da semana:

1. Via Mar, que promete desafogar BR-101, passará pela rodovia Antônio Heil e vai facilitar acesso de Brusque a outras cidades

2. Proprietária de casa danificada por obras da margem esquerda da Beira Rio vai receber indenização de quase R$ 300 mil

3. Prefeito de Guabiruba antecipa promessa de campanha e pavimentação de rua no Lageado Baixo inicia em 15 dias

4. Parque Caminho das Virtudes: obras avançam e paróquia deve inaugurar espaço em novembro

5. GALERIA – Viagem sobre duas rodas: brusquenses realizam trajeto de moto até Ushuaia, na Argentina

Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: