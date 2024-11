GALERIA – Viagem sobre duas rodas: brusquenses realizam trajeto de moto até Ushuaia, na Argentina

No dia 19 de outubro, um sábado, quatro amigos saíram de Brusque rumo à Argentina, cada um deles pilotando uma motocicleta Triunfo Tiger. Durante o caminho, passaram por perrengues, mas também conheceram novas paisagens.

Os viajantes são os empresários Marciano Cardoso, Cristiano Schaefer, Maximiano Moisés Floriani, e o servidor da Secretaria de Obras, Almirio Adriano Klabunde.

Alguns deles são amigos há mais de duas décadas, e outros se conheceram por causa da família. Apenas Cristiano mora em Guabiruba, os demais em Brusque.

“Eu e Adriano nos conhecemos há mais de 20 anos. A esposa dele é prima da minha. Os outros dois se conheceram há um ano e meio. Nosso elo de amizade é bem gostoso e bonito. É muito familiar”, conta Cristiano.

Quem teve a ideia de fazer a viagem foi Almirio, pois ele tinha o desejo de conhecer o Geleira Perito Moreno, uma geleira argentina. Inicialmente, o grupo deveria chegar até ali, mas decidiram estender a viagem até o Ushuaia.

Primeiro, o grupo foi para São Borja (RS) para então ir para a Argentina. No país argentino, o trajeto é composto pela Bahía Blanca, El Chaltén e El Calafate. Depois disso, os motociclistas irão para Río Gallegos. Após essa etapa, farão a travessia do Estreito de Magalhães. No final, seguir sentido Ushuaia.

Bagagem

Todos do grupo possuem motocicletas da marca Triunfo, mais especificamente uma Tiger. Eles usam as motos para uso pessoal e, de bagagem, levaram apenas roupas e kits de emergência.

“Essa é a nossa primeira viagem internacional de moto. Nossa bagagem é somente roupa. Paramos em um hotel e ficamos um ou dois dias, então fizemos compras no mercado para comer. Uma viagem dessa é só emoção, não tenho palavras para dizer. Vimos lugares lindos. Somente quem está passando consegue dizer”, conta Cristiano.

Marciano conta que, apesar do esforço físico em pilotar a moto em certos locais, todas as paisagens fazem a viagem valer a pena. “Não tem como explicar a sensação de estar em cima de uma máquina, acelerando e passando por lugares tão diferentes e por paisagens deslumbrantes, que somente seu olho pode fotografar”.

Ele diz que já passaram por locais onde o vento era de mais de 90 quilômetros por hora. “O seu corpo fica todo dolorido ao chegar para seu descanso a noite, sabendo que o retorno à pista começa ao amanhecer novamente”.

Perrengues na estrada

Apesar de estarem preparados para a viagem, os brusquenses tiveram alguns momentos de tensão na estrada. Um deles foi quando o grupo ia para a cidade de Zárate, ocasião em que a motocicleta de um deles ficou sem gasolina.

“Resolvemos em uma hora. É que os postos aqui tem uma distância muito grande e, como a moto dele tem uma economia menor, passou por isso”, conta Cristiano.

Já o segundo perrengue aconteceu quando o grupo realizava a travessia Los 73 malditos, na ruta 40, um local visado pelos motociclistas, mas com más condições de estrada.

Por causa disso e dos fortes ventos da região, Marciano caiu da moto três vezes, o que ocasionou um ferimento no tornozelo. “Foi bem desafiador”, diz o brusquense. Além dele, Cristiano também caiu uma vez na travessia.

“Quem viaja está sujeito às condições de clima, da estrada, entre outras coisas. A gente sabia dos riscos quando decidiu percorrer Los 73 Malditos, já que é um local visado pelos motociclistas. Fizemos ele, mas tivemos o problema com o Marciano. Era um mau previsto”, diz Almirio.

Recepção na Argentina

Questionados sobre como foram recebidos na Argentina, todos responderam que foram extremamente bem tratados. Maximiano colocou uma bandeira do Brasil atrás da moto e conta que as pessoas ficam entusiasmadas ao vê-la.

“O povo argentino me surpreendeu. Eu tinha uma visão diferente deles, até pela rivalidade no futebol. Mas todas as pessoas são muito carinhosas”, diz.

Almirio também conta que os brusquenses encontram alguns grupos de motocicletas e até motociclistas sozinhos. “A gente conversa meio aos trancos e barrancos, mas a gente se entende Todas são conversas muito interessantes”.

Perfil no Instagram

Para registrar toda a viagem, o grupo criou o perfil no Instagram 2 Rodas da Amizade (@ushuaiaelogoali2024). Da Argentina, os brusquenses fotografam e filmam as paisagens, e enviam para parentes e amigos de Brusque, que administram o perfil. Atualizações do trajeto são postadas diariamente.

Confira as imagens da viagem:

