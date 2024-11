Moradores relatam furtos de crucifixos e letras de lápides no cemitério Parque da Saudade, em Brusque

Os moradores de Brusque relataram ao jornal O Município diversos furtos de crucifixos e letras das lápides do cemitério Parque da Saudade.

Uma mulher, que preferiu não se identificar, contou à reportagem que foi ao cemitério no último fim de semana e viu que diversos túmulos estavam apenas com a marca da cola do crucifixo. Ela viu a situação no túmulo dos pais e do irmão e da irmã.

“Não é a primeira vez que acontece, isso já ocorreu há dois anos. Também haviam furtado uma plaquinha de metal com os nomes deles, agora colocamos uma de acrílico”, diz.

Outro morador afirma que visita com frequência o cemitério para ver o túmulo da bisavó dele. Desde maio, ele tem reparado que as letras da lápide foram sumindo aos poucos e, em outubro, o crucifixo que estava ali também havia sido levado.

O que diz a administração do cemitério

A reportagem entrou em contato com a administração do cemitério para um posicionamento sobre a situação. Um funcionário afirma que a gerência do local está ciente do caso e que recebe reclamações de furtos há mais de quatro anos. Porém, diz que não há como monitorar o espaço.

“Essa reclamação recebemos diariamente há mais de quatro anos. Não temos como monitorar. O cemitério é bem amplo e de fácil acesso. Não podemos impedir as pessoas de entrar. Por causa disso, não temos como saber quando e quem furtou os objetos, só escutamos o lamento das pessoas depois”.

A administração orienta as pessoas a colocarem itens sem valor nos túmulos. “Também orientamos as pessoas a não colocarem vasos mais caros”, finaliza.

