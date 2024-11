Unifebe inaugura novo laboratório de Gestão Empresarial

O Centro Universitário de Brusque (Unifebe) inaugurou nesta terça-feira, 12, um novo espaço para os acadêmicos da instituição vivenciarem as etapas da gestão de uma empresa. O Farol, Laboratório de Gestão Empresarial, oferece um ambiente imersivo e realista com estações que simulam setores e áreas fundamentais para o funcionamento de uma organização.

“Hoje celebramos a implantação de mais um espaço dedicado à formação de futuros gestores, que farão, na investigação, a comprovação de como ocorrem os fenômenos no mundo da prática organizacional”, enalteceu o coordenador dos cursos de Administração, Gestão Comercial e Processos Gerenciais da Unifebe, professor Günther Lother Perstchy.

O nome Farol, como foi batizado o laboratório, corrobora com a missão do novo espaço. “É um ambiente cujo o intuito é sinalizar as trilhas formativas mais estratégicas, adequadas e adaptativas a mercados laborais cada vez mais turbulentos, tecnológicos e desafiadores. Com esse espaço contemporâneo, além do uso de aplicativos de simulação de negócios e softwares específicos, teremos um ambiente propício para coworking, incubação de novos negócios, mentorias para TCC, desenvolvimento de projetos de pesquisa e para aprimorar o empreendedorismo”, complementou o professor.

A estrutura

Com mais de 100 metros quadrados, o espaço, localizado no térreo do Bloco C do campus Santa Terezinha, conta com computadores de alto desempenho e softwares de simulação empresarial.

No laboratório, os acadêmicos podem praticar atividades voltadas ao planejamento financeiro, logística, produção, marketing e tomada de decisões, além de vendas, recursos humanos e outras operações. Cada estação pode ser configurada de acordo com a proposta pedagógica do componente curricular, oferecendo uma visão prática e detalhada de cada departamento de uma empresa e a interdependência entre eles.

O laboratório também possui áreas de interação e discussão, que incentivam o trabalho em equipe e o desenvolvimento de habilidades interpessoais. Com os painéis interativos, é possível apresentar os resultados, analisar dados e acompanhar o desempenho das atividades simuladas nas estações.

“Esse laboratório é um passo importante na consolidação de trazer o mundo corporativo para dentro da universidade, simulando reuniões e discussões, preparando-nos para a vida profissional. Ter um ambiente tecnológico e atento às novas tendências do mundo corporativo faz toda a diferença para a nossa formação”, enfatizou o acadêmico da segunda fase de Administração, Pedro Henrique Kohler.

Entrega à comunidade acadêmica

Na solenidade de entrega oficial do espaço à comunidade acadêmica, a reitora da instituição, professora Rosemari Glatz, salientou o compromisso institucional com um aprendizado prático. “Inovação a gente vive e esse é um espaço que, de forma concreta, demonstra como se pode viver inovação. Nessa perspectiva, nós, continuamente, temos investido de forma coletiva para a melhoria contínua, atendendo às dimensões e às necessidades da comunidade”.

Após a inauguração, prestigiada por representantes dos estudantes, professores e dos Conselhos da Febe, os convidados visitaram as instalações do novo ambiente.

