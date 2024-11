Rock na Praça será realizado nesta sexta-feira, com Dazaranha

O Rock na Praça agita o feriado de sexta-feira, 15, em Brusque, a partir das 14h na praça da Cidadania. São oito atrações locais ao longo do festival, até a banda Dazaranha subir ao palco por volta das 22h. Esta é a 23ª edição do festival.

As oito bandas locais foram selecionadas por meio de edital da Fundação Cultural de Brusque. Entre elas, estão as bandas 7:27, Posh, Rangones, Torvelim, Incógnita, Lost Pines, Ally Knihs e Banda e As Palavras Queimam. Com estilos variados, as bandas vão mostrar todo o talento do rock brusquense.

Além do melhor do rock, este ano o evento contará com cervejarias artesanais, food trucks com opções variadas para matar a fome e uma feira com produtos locais e artesanais ligados ao tema.

“Convidamos todos os amantes do rock para vir curtir o Rock na Praça. É um evento gratuito, voltado para a família toda, então, reúna os amigos, familiares e venha passar a tarde e a noite conosco”, convida o diretor-geral da Fundação Cultural, Igor Balbinot.

O Rock na Praça é um evento tradicional e organizado pela Fundação Cultural de Brusque, com objetivo de valorizar, fomentar e difundir a cena autoral e as bandas e grupos de rock. Já foram realizadas mais de 160 apresentações musicais de bandas locais, reunindo mais de 38 mil espectadores.

Leia também:

1. Frente fria chega a Brusque anunciando as noites mais frias de novembro

2. Mulher morre após grave acidente entre carro e carreta na BR-470

3. Abel Moda Vôlei perde quinta seguida e segue sem vencer na Superliga

4. Câncer de próstata: preconceito contra exame de toque pode causar diagnóstico tardio e piora na qualidade de vida

5. Colecionável Natal em Guabiruba: tudo o que você precisa saber



Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: